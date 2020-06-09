中澳关系再冰降 中国教育部提醒谨慎前往留学

中国教育部周二发布2020年第1号留学预警，提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳大利亚或返澳大利亚学习。中国留学生是澳大利亚外国留学生中主要生源之一。

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据路透社今天报道说，中国教育部发布留学预警，提醒留学人员当前谨慎选择赴澳或返澳学习。

根据中国教育部星期二今天发布2020年第1号留学预警，提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳大利亚或返澳大利亚学习。受此影响，澳元AUD=扩大跌幅，目前下跌0.7%至盘中低点0.6970美元。

据中国教育部网站发文称，近期，澳大利亚主要高校计划于7月前后陆续开学。全球新冠肺炎疫情扩散蔓延势头没有得到有效控制，国际旅行和开放校园存在风险。疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。

此前，中国文化和旅游部已建议中国游客切勿前往澳大利亚旅游，因对华人和亚裔的种族歧视言行和暴力行为现象明显上升。

据消息，澳大利亚官员稍早回应，否认当地发生一波针对中国人的暴力事件。

路透社说，毕马威(KPMG)和悉尼大学的一份报告显示，2019年中国对澳洲的投资减少了一半以上，今年还将继续下降，受新冠疫情以及政府对此类资金流入审查的负面看法影响。