地摊经济或中央争议 成地方政府难题

中国总理李克强在山东烟台考察时称赞地摊经济、小店经济：是人间的烟火，是中国的生机。一时间“地摊、夜市”经济成为民间与媒体热议的话题，大有“全民练摊”之势。只是在热度还没有退潮的时候，包括北京、深圳等一线城市明确表态不适合地摊经济，网上流传的两地可以摆摊的地方也都是谣言。路透社今天撰发文章说， 留给中国地方政府的一道考题。

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据路透社今天报道称：“地摊经济”鼓励还是严控？ 留给中国地方政府的一道考题。北京日报近日刊登评论文章称地摊经济不适合北京，“地摊经济”近日成为热词，一张所谓的北京“地摊地图”也在网上流传，但经记者向市城管委核实，此为谣言。帖子中的109处摆摊地点，实际上是多年前本市无序设摊较为集中的点位。

据该文章说，”北京是国家首都，北京形象代表首都形象、国家形象。作为全国首个减量发展的超大型城市，有着自身的功能定位和管理要求。“

而深圳的官网也有一篇文章的标题就是忘了“摆地摊”吧！据深圳新闻网报导，城管部门在疫情防控期间，"一手抓疫情防控、一手抓复工复产"，实际上一些街道已经根据自身情况，对店外经营采取了宽松、包容的态度。

至于是否会以官方的方式临时放开“地摊经济”，这需要市场监管、城管执法、住建等多部门进行协调评估。目前深圳尚未出台“地摊经济”相关管理办法，暂时不会公布任何临时摆摊点。

据路透社说，对于拥有14亿人口大国的中国而言，虽然GDP总量已跃居世界第二，人均GDP也超过1万美元，但亮丽数据的背后，中国仍有6亿人口月收入不超过1,000元人民币。尤其是地区间、中西部城市间的差距相当大。近几年来，中国的基尼指数（衡量贫富差距）波动不大，2018年中国基尼指数大约在0.474，但都超过了警戒线，表明中国的贫富差距较大。

对于步入后疫情时代的中国，面对稳就业压力的剧增，鼓励“地摊夜市”经济或许不失为民众自谋生路的最简捷方式。只是对于定位不同的城市而言，该不该鼓励以及实施后如何管理，决定权显然更应该交给地方政府根据实际情况，并结合民意决定，而不应被舆论和权力绑架。而这也是适应百年大变局下，考核地方政府治理能力的一个重要内容，尤其是中国政府强调以民为本的执政理念，如何真正体现出来，让民众有真正的获得感，并对地方父母官的考评权交给辖下百姓，才能真正杜绝政府部门不作为的懒政、庸政行为。