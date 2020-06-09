无惧北京 捷克参院主席宣布8月底访问台湾

捷克媒体透露，捷克参议院议长维特齐今天宣布将访问台湾，日期为8月30日至9月5日，访团成员将包括政治、企业和科学界人士。维特齐坚持，访团成员应搭乘官派飞机，比照官方行程处理。评论指此行将激怒中国。

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据中央社今天报道称，无惧中共打压，捷克参院议长8月底访台。

该报道称，对于维特齐（Miloš Vystrčil）正式宣布访台，台湾外交部下午表示诚挚欢迎，将与立法院妥为协调准备，提供各项协助。

据CT24zive等数家捷克媒体消息，维特齐下午召开记者会，正式宣布访台。他提出的访台理由包括应抗拒北京威胁施压，坚守主权与自由、民主等价值。此外，访台有助促进捷克的经济、教育、科学和文化发展。

维特齐曾因对台湾捐赠口罩等医疗物资协助捷克对抗新冠肺炎病毒疫情表示感谢，并与中华民国青天白日满地红国旗合影，引发中国驻捷克大使馆不满，大使馆甚至曾致电警告他勿祝贺台湾总统就职。不过，无视亲北京的捷克执政联盟及企业施压，维特齐近日仍决定访台。

中央社说，前捷克参议院议长柯佳洛（Jaroslav Kubera）原订2月访问台湾，却不幸在出发前猝逝。当地媒体曾揭露，柯佳洛疑因受中国施压猝逝；专家指出，中国驻捷大使对柯佳洛施压，是应捷克亲中政治人物要求为之，背后牵扯个人经济利益。捷克与中国、台湾的关系角力再度受关注。