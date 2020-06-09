特朗普拟签涉疆制裁中国官员法案

美国总统特朗普计划签署一项法案，呼吁对迫害维吾尔族穆斯林的中国官员进行制裁，但没有提供签署的时间表。中国驻华盛顿大使馆重申了此前的声明，称该法案“公然抹黑中国的反恐和去激进化措施，严重干涉中国内政”，中方对此表示“谴责和坚决反对”。

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据路透社说， 据一位知情人士周一透露，美国总统特朗普计划签署一项法案，呼吁对迫害维吾尔族穆斯林的中国官员进行制裁，但没有提供签署的时间表。上月在美国参众两院获得两党支持通过的该法案，要求对那些应为镇压中国新疆维吾尔族和其他穆斯林担责的人实施制裁。联合国估计超过一百万穆斯林被关押在新疆的再教育营内。

中国驻华盛顿大使馆重申了此前的声明，称该法案“公然抹黑中国的反恐和去激进化措施，严重干涉中国内政”，中方对此表示“谴责和坚决反对”。据中国大使馆补充说，“我们敦促美国立即纠正错误，停止利用新疆问题干涉中国内政，避免在错误的道路上越走越远。”

该报道称，该法案取得进展之际，美中两国在冠状病毒大流行的起源问题上关系日益紧张，且中国最近试图通过一项新的国家安全法来限制香港的自由。中国否认对疫情处理不当，并表示美国应该停止干预香港事务和中国内政。特朗普上周表示，他不会考虑就北京推动在香港实施国安法而对中国国家主席习近平个人实施制裁。但这位共和党总统最近下令他的政府开始取消美国对香港的特殊待遇的进程，以惩罚中国，并表示华盛顿还将对那些被视为“扼杀－绝对扼杀－香港自由”的人实施制裁。

这项立法是由共和党参议员鲁比奥(Marco Rubio)提出的。议案并点名中共中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记陈全国应为“严重侵犯他们的人权”负责。

据路透社，彭博新闻周一早些时候报道了该法案签署的消息。