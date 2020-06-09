解放军若两栖军舰攻台 美军事专家指恐失败收场

美国杂志“富比世”撰文分析，中国可能出动两栖军舰攻占台湾，但恐怕会以失败作收。据美国军事专家沙顿指中国拥有合适及足够的工具，足以发动可行行动，但他质疑中国是否有血染台湾海岸的技能知识或意志力。美国军事分析家佛里曼指出：“中国人民解放军鲜少战斗经验，两栖作战经验甚至更少。”

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据中央社今天报道称，美国杂志“富比世”军事专家沙顿撰文分析，中国可能出动两栖军舰攻占台湾，但恐怕会以失败作收。沙顿在文中表示，中国登陆台湾的两栖军舰可能以071型综合登陆舰（Type-071 Yuzhao class）作为主力。中国首批075型两栖攻击舰（Type-075 assault carrier）可能也会加入作战。

据沙顿指出，美国军事分析家佛里曼（B.A. Friedman）相信，中国登台将面临强硬抵抗。佛里曼专注于两栖作战，著有“论战术：战役致胜理论”（On Tactics: A Theory of Victory in Battle）一书。

沙顿引述佛里曼指出：“登陆台湾就算不是最困难的两栖行动，也算得上史上最艰难两栖行动之一。台湾已准备数十年，在每个登陆点都有准备，并有熟练的防御计划。”据沙顿提及，成功的军事行动不是仅取决于装备清单。佛里曼同意中国拥有合适及足够的工具，足以发动可行行动，但他质疑中国是否有血染台湾海岸的技能知识或意志力。佛里曼指出：“中国人民解放军（PLA）鲜少战斗经验，两栖作战经验甚至更少。”

沙顿指出，过去20年来资讯环境面临重大改变。例如社群网站贴文及卫星影像等，公开来源将提供广泛报导，因此解放军将必须在全世界众目睽睽下登台，整个行动都会被转播。

沙顿表示，中国可能会在乎舆论。一场损失惨重的暴力斗争，可能会释出错误讯息。而且登台行动拖得愈久，台湾愈有机会等到国际干预。沙顿强调，如果美国介入台海战争，美方很有可能改变战局。中国海军的力量正不断增强，但在某些方面仍落后美国。中央社引述沙顿指出，美国海军在战斗及扩大作战上更具经验。美国潜舰可能猎杀中国航母，尤其是在它们冒险进入太平洋时。