中国外交部：李克强今与默克尔举行视频会议

法新社报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周三表示，欧盟无意陷入因中国隐瞒新冠病毒疫情导致的“冷战”。中国外交部表示，中国总理李克强今天将与德国总理默克尔举行视频会晤。不过，英国首相约翰逊周三表示，英国须就新冠病毒源头及香港问题向中国表达关注。

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博雷利周二与中国外长王毅举行视频会议，讨论欧中峰会议题。博雷利在被问及与王毅会谈内容时做了上述表示。博雷利说，“欧洲不会与中国进行任何冷战。”

欧盟委员会副主席维拉·乔罗娃（Vera Jourova）表示：“我们有足够的证据显示，俄罗斯和中国针对疫情在欧盟及全球进行有影响力的假信息宣传活动。乔罗娃并警告，这些活动有损欧盟在健康领域采取的措施。

另据《中央社》表示，中国外交部发言人华春莹周三表示，经中德双方商定，中国总理李克强今天（周四）将与德国总理默克尔举行视频会晤，“双方将沟通中德关系、中欧关系以及国际抗疫合作等议题”。

德国即将在7月出任欧盟轮值主席国，为期半年。默克尔打算9月在莱比锡举办高峰会，邀请欧盟各国领导人和中国领导人出席。 默克尔近期在谈到德中关系时强调，欧洲与中国虽在价值观上存在根本差异，但保持对话十分重要。

不过，英国首相约翰逊周三在国会下议院表示，英国必须对一些严重关切的事件，向中国表达关注，包括了解新型冠状病毒的源头、香港问题及英国的重要基础建设。约翰逊表示，英国必须有绝对的自由，大声并且清晰地向北京当局提出有关议题，并会继续这样做。