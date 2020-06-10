习近平为何在香港问题上铤而走险？ 法国人如何解读

法国点击率极高的24小时电视台记者Marc Perelman: 主持的时事大辨率专题邀请法国的国际政治，中国问题研究专家共同讨论与中美新冷战相关的香港问题，中国战狼外交以及围绕新冠疫情的无休止的争论。参加讨论的四位嘉宾分别为法国团结中国协会主席，汉学家侯芷明女士（Marie Holzman），法国天主教《十字架报》亚洲部门负责人马洛维奇（Dorian Malovic），法国智库战略研究中心副主任政论学者戴尔泰（Bruno Tertrais）和法国经济学者张保罗（Jean Paul TChang）。这是大辩论的第一部分：有关香港的讨论

广告 继续浏览后续

Marc Perelman: 欢迎收看France24的时事大讨论节目,今天是香港人掉念六四的传统纪念日,六四天安门屠杀事件是二十世纪末最重大的事件之一.31年前中国大学生的和平示威受到中国军队的残酷镇压,而中国当局今年禁止了香港今年的纪念活动。历史似乎正在重演，中国当局借新冠疫情的机会推出香港版国安法，旨在应对香港的分裂主义分子，恐怖分子以及试图颠覆中国政权的境外势力在香港特别行政区的活动。香港这一特别行政区还能持续多久？今天我们讨论的话题是：新冠疫情之后冷战将接踵而至？我们邀请的嘉宾分别是：团结中国协会主席玛丽 侯芷明女士；经济学者 让保罗张（Jean Paul Tchang）； 政论学者法国战略研究中心副主任Bruno Tertrais；十字架报亚洲部负责人马洛维奇（Dorian Malovic）。

侯芷明女士，香港作为行政特区是否行将就木？

Marie Holzman：这确实是大家的一致感觉。1984年中英签署联合声明时明确声明香港自治权将一致延续至2047年，香港人因此可以享受一切基本人权，包括言论自由 新闻自由 宗教自由 结社自由 以及游行示威权等等。香港作为金融中心享受司法独立，香港一直是一个名副其实的法治社会，而在中国大陆众所周知司法是为政权服务的。所以剥夺香港的自治权就等于是剥夺香港对外资的吸引力，这无疑是杀鸡取蛋。所以这对北京当局也有害无益，因为许多北京高层领导人都在香港投资，所以习近平的行为十分邻人费解。我们知道习近平成了了一系列的委员会，自己担任这些委员会的主席 以图掌控一切，他是出了名的指挥一切的主席，而现在他又要指挥香港。这真是一场悲剧！

Marc Perelman: Jean Paul Tchang ，习近平为何要在此时此刻掌控香港？是否因为各国都因新冠疫情而无暇顾及？

Jean Paul Tchang： 从北京的角度来看很明显去年年底北京就开始着手如何应对香港，香港去年经历了多个月的示威抗议 社会暴力，北京无法依靠香港政府恢复香港的社会秩序，而西方对香港示威者的大规模支持使北京不得不调整对香港问题的立场。很明显几个月前在中共在十九大第四中全会时就已经明确提出将推出香港国安法，香港基本法第23条确实对香港国安法有明确规定，法令对恐怖活动 颠覆政权以及背叛等罪行有明确规定，但是该法案却始终无法受到立法会的通过。2003年香港首次提出实施国安法时就激发了大规模的示威活动。这当然与目前的冷战大气份有关 事实上冷战早已启动的多个月，当美国方面一再就中国的西藏，新疆以及香港通过立法时，北京于是便认为或许他自己应该对他主权管辖下的地区通过立法，所以或许应该从冷战的角度来理解中方的行为。

Marc Perelman: 不过，习近平此举不仅损害自己的形象，而且也使香港的经济前提遭受威胁。这是否会得不偿失呢？

Jean Paul Tchang： 确实，我认为北京早已对此深思熟虑 ，仔细掂量了得失。因为他们知道美国绝不会袖手旁观 比较出台制裁措施，不过，他们大概是得出了这样的结论：认为制裁香港或者北京政府领导人的措施只带有象征性。最严重的制裁当然是取消香港的特殊贸易地位，但他们认为这是两败俱伤的制裁措施，因为美国在香港也同样拥有巨大的经济利益，因为美国在亚洲最大的贸易顺差就是与香港的贸易，所以我认为习近平政府应该在掂量了上述得失之后才采取行动的。

Marc Perelman: 马拉维奇先生 您认为中国政府借新冠疫情禁止港人游行 对他们进行打压甚至关押？

Dorian Malovic：我想大家都看得很清楚，香港的疫情并不严重 死亡人数也寥寥无几，但是游行示威却早已被禁止了多个月，而且禁令还将继续延续一直到七月底，也就是说今后一系列重大的令北京担忧的纪念日的活动都一律被禁。从今天六月四日开始，接着9好与12号都是重要的返送中游行纪念日，再接着就是7月1日回归日这一天每年都有大规模的示威活动，再接着就是九月份即将举行的立法选举，所以很明显这一切的目的是为了避免继续出现类似去年的大规模的示威抗议活动，去年的游行是反对遣送大陆的法案，而今天的国安法则更加严重 ，而且问题的关键是该法案绕过了香港直接由北京通过，也就是说北京无视香港立法会的存在。就在我们讨论的此时此刻 就已近有数百多人开始汇聚在香港维多利亚公园示威抗议。就在今天香港立法会通过了亵渎国歌法，所有胆敢亵渎中国国歌的人将可能被判处六千欧元的罚款以及三年的监禁，所以很明显北京对香港的钳制日益加剧，无论是什么样的国际背景，当然新冠疫情以及美国的社会抗议活动使特朗普的威信扫地，这一切都为北京创造了难得的机会，使习近平得以继续推行他要使香港屈服，甚至使香港全面回归大陆的计划。

Marc Perelman ：Bruno Tertrais 西方与北京之间的较量能够走多远？英国政府日前宣布将给三百多万香港居民发放英国护照，而北京似乎将此视为是对他的宣战。

Bruno Tertrais ：我实在不明白为何北京认为这是在向他宣战，既然北京认为中英此前签署的声明都是单方面的协议，这当然是北京再一次试图重新改写历史。既然是单方面 ，英国作为一个主权国家有权利给任何人发放护照。值得注意的是英国政府在第一时间就做出了上述承诺，这彰显了英国人对1997年时“抛弃”香港始终存有内疚。有意思的是处于脱欧程序中的英国并没有与欧盟共同行动，而是走出了欧盟的框架与澳大利亚，加拿大等国合作。下一步要看的是欧盟对此将作何反应？是任由伦敦独自行动还是支持伦敦的立场？欧盟在面对中国的立场长久分歧，在香港问题上恐怕更难达成一致。

Marc Perelman ：美国方面呢？美国国会近日通过了有关新疆维族人的法案，旨在对推行再教育营政策的官员加于制裁。这是美国方面的切实的担忧还是为了加强对中国的制裁？

Bruno Tertrais： 这并不是一个借口而反应了美国方面的切实的担忧，维族人正如当年的西藏人一样是今天受迫害民族的象征。自从卫星图像披露了维族人被大规模关押的画面之后，美国舆论对此十分关注。但对维族人来说很不幸的是，维族问题并不经常出现在美国的主流媒体，而且对普通美国人来说更加重要的是贸易问题以及中国军队在边界的动向等等。虽然美国国务院对此十分关注，美国西部地区的民众可能对此会更加关注，但这并不是美国普通人的担忧所在,美国总统竞选的主要话题依然是经贸议题,新冠疫情以及国家安全议题。