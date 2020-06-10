习近平决胜全面建成小康社会 今年行吗

中国国务院总理李克强五月底表示，中国仍有六亿人月均收入人民币1000元。这句话经总理之口说出，人们立即对当局提出的年内“全面脱贫”、“建成小康社会”打上问号。再加上刚刚走出疫情，失业人口剧增，年内建成小康社会，行吗？

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然而中共总书记习近平6月10日考察宁夏时，重申“决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚。这几句话，18大以来，叫的很响，但是现在时间就在眼前了，就是要在2020年要全面建成小康社会。习近平选在一个少数民族集中的地区表态：中华民族是多元一体的伟大民族。全面建成小康社会，一个少数民族也不能少。他还说，共同迈进全面小康，体现了中华民族优良传统，体现了中国特色社会主义制度的显著优势。

新华社今天报道习近平讲这句话时，没有点出实现小康社会的时间，但确指的是2020年应该毫无疑问。时间还剩下半年，李克强总理今年的『政府工作报告』破天荒没有提出今年的经济目标，显然形势严峻，一切都难以把握，不要制定出具体的指标，以免落空。抗疫官方宣布取得了胜利，但不得不承认经济形势异常严峻。各项经济指标都很差，根据官方统计，2020年第一季度经济增长同比下降6.8%。

如果考虑中国的现实的话，把“全面建成小康社会”的目标往后推一推，似乎更现实，更合乎情理。但是，习近平说得很干脆，没有丝毫周旋的余地，不但要建成，而且要全面建成，而且要“决胜”。

人民日报海外版6月10日报出了一组为2020年奠定基础的数字，借以说明“更多的数字记录着中国飞速发展的步伐，浓缩了中国百姓生活越过越好的事实”，这组数字包括：

“2019年，国内生产总值达到99.1万亿元，增长6.1%；城镇新增就业1352万人，调查失业率在5.3%以下。中国拥有世界上规模最大的中等收入群体，为形成超大规模消费市场奠定了基础。2019年全国居民人均可支配收入超过3万元，社会消费品零售总额超过40万亿元。”

北京自己制定的小康社会有一个重要因素：“脱贫”，根据中共党刊『求是』的解释，“全面建成小康社会，标志性的指标是农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽。”那么，贫困人口脱贫的基本要求和核心指标是什么？实现“‘两不愁三保障’，即到2020年实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿、义务教育、基本医疗、住房安全有保障。”官媒宣布：“到2019年底，我国脱贫攻坚目标任务接近完成，贫困人口降至551万人，贫困发生率降至0.6%。”

但现在外界为什么比较怀疑中国今年能全面实现小康社会的目标，因为李克强总理在人大闭幕时举行的记者会上指出， “中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入是3万元人民币，但是有6亿人每个月的收入也就1000元，1000元在一个中等城市可能租房都困难，现在又碰到疫情，疫情过后民生为要。就业是最大的民生。没有就业那就是9亿张吃饭的口，有了就业就是9亿双可以创造巨大财富的手。”

这里的六亿人口显然不全是农村人口，应该包括流落在城市的半城半乡人口，收入极少，勉强度日的城市流动人口，如此收入，按李克强的话说，在一个中等城市租房都困难，如果他们生活在农村，能实现“‘两不愁三保障’，即到2020年实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿、义务教育、基本医疗、住房安全有保障吗？

而且，中国政府对失业率大约6%左右的预估，一般认为远远低于实际的失业率。西方经济学家对中国今年实际失业率的估计在15%-20之间，不少中国的专家也大体同意，中泰证券首席经济学家李迅雷4月20日在『证券时报』发表的“中国实际失业率有多高”一文中就指出：

“将我们测算的失业人数加总，我国真实失业率或已达到20%以上。目前新增失业人数可能已经超过7000万，这也能解释为什么1季度会有近5000万外出务工人员的缩减，而新增7000万失业对应的失业率大概在20.5%。” 另外，深圳望正资产管理公司首席经济学家刘陈杰4月初在『财新』杂志撰文表示，瘟疫可能导致中国2.05亿工人失业。这在中国7.75亿劳动人口中，有超过25%失业率。

在“决胜全面实现小康社会”之前，解决数目巨大的人口就业恐怕最为紧要，否则，如何“全面脱贫”？习近平看重宏大目标—“决胜全面建成小康社会”，李克强显然要现实得多—“就业是最大的民生”。