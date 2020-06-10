反修例一周年港人上街警方滥捕53人包括两名区议员

香港反修例运动一周年晚上，警察在中环进行大围捕，多名手无寸铁的年轻人被下令一字型站在街上接受搜身检查。

6月9日是香港反逃犯条例修订街头抗争运动一周年，港岛多处有人上街，响应“6.9香港人抗争一周年港岛区大游行”的号召，警方在中环多处布防，并且被指对上街声援抗争行动的人士进行滥捕，至10日凌晨，总共有53人被捕，元朗区议员张秀贤称该区两名区议员林进和伍健伟亦一并被捕。

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大批防暴警察晚上集结在中环环球大厦外，现场有记者遭到辱骂及被防暴警强行扯开，其间防暴警更使用胡椒球枪及胡椒喷剂，有人被警察追捕时压在地上。

警方表示，截至10日凌晨，在中环一带共拘捕53人，分别为36男17女，涉嫌干犯非法集结及参与未经批准集结等罪名。据苹果日报报道，被捕人士拘留在北角警署内，警署门外有一批社工及义务人员协助被捕者。

晚上约6时，在游行未开始时，警方已在遮打花园一带截查市民，但仍有逾千市民沿皇后大道中游行，并着亮手中的手提电话，形成一片灯海。警方之后在各处推进，发射胡椒喷剂、胡椒球枪等，随后在中环包围逾千名和平聚会的市民，并于最后带走至少数十人。

此外，网民又呼吁港人在6月15日上街悼念被视为反修例运动的第一个牺牲者梁凌杰。去年6月15日，身穿写有“林郑杀港、黑警冷血”黄色雨衣的梁凌杰在金钟太古广场堕下身亡，成为反送中运动首名牺牲的抗争者。

民阵形容，他是这场运动的真正领袖，港人一直坚持的五大诉求，正是梁凌杰的横额所写。民阵呼吁港人下周一一同穿起黑衣、佩戴白丝带，悼念他逝世一周年。民阵秘书处成员当晚会前往太古广场献花，警方则曾劝止他们公开悼念。

根据警方提供的官方资料，截至今年5月底，因反修例运动被捕者多达8986人，包括6645名男、2341名女，年龄介乎11岁至84岁，涉及罪名包括参与暴动、非法集结、伤人、袭击致造成身体伤害、普通袭击、纵火、刑事毁坏、袭警、阻碍警务人员执行职务、藏有攻击性武器等。

而截至今年5月底，有1808人被起诉，比率仅20%。当中有35人获撤销控罪，3人在审讯后无罪释放，64人须签保守行为，1人被判照顾或保护令，101人则被定罪，其余则仍在司法程序当中。

最多人被控罪行依次为暴动罪（612人）、藏有攻击性武器（278人）和非法集结（242人）。

警方数字显示，18岁以下被捕者有1,609人，占总被捕人数约17.9%。涉及罪名包括参与暴动、非法集结、刑事毁坏、袭警、阻碍警务人员执行职务、藏有攻击性武器等，当中280人已被起诉。而被捕者中，16岁以下则有635人，当中98人已被起诉。而被捕学生亦有3666人，占总数约40%，当中692人被起诉。