堪培拉反驳中国关于留学生谨慎前往澳洲的疫情理由

澳大利亚政府及主要大学10日对中国政府日前以新冠病毒疫情以及当地对华人的歧视为由，建议中国留学生避免前往澳洲的说法，强调澳洲一向广迎世界各国来宾，也很好地控制了新冠病毒疫情。

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中国教育部9日发布留学预警，建议中国留学生谨慎前往澳洲学习。这份预警措辞含混地指出， 全球新冠病毒疫情尚未得到有效控制，而澳大利亚主要大学即将解除疫情封禁令，陆续开学。而且疫情期间，澳大利亚曾发生多起歧视亚裔人士的事件。

澳大利亚教育部长10日对此做出回应指出，澳大利亚是多元文化国家，一向广迎世界各地来宾。他同时重申，澳大利亚很好地控制了新冠疫情在其境内的发展，驳斥中国关于澳大利亚对于外国留学生来说不是一个安全的目的地的说法。

澳大利亚8间著名大学组成的集团的负责人也在10日表示，校方没有接到任何校园内发生歧视行为的报告，更何况因应疫情， 各大学校园目前都处于关闭状态。该负责人对中方建议留学生不要前往澳洲的做法表达关切，对大学卷入地缘政治争辩感到遗憾。

中国上周五也对国人赴澳大利亚旅游提出预警。

中方这些举措发生在中澳两国关系再度紧张之际。 澳大利亚政府曾在4月提议对2019年底开始自中国向世界各地扩散的新冠病毒疫情展开独立调查，引发中国政府抗议。中国驻澳大使当时就曾暗示，倘若澳大利亚坚持独立调查主张，中方可能以经济制裁回应，中国游客和留学生可能不再前往澳大利亚。

澳大利亚外国留学生中，中国留学生人数最多，是澳大利亚大学的重要经济来源。

根据路透社的报道，澳大利亚各大学因新冠疫情导致外国留学生无法就学，而蒙受的损失可能高达100亿欧元。

近期，中国也宣布暂停进口澳大利亚谷物和牛肉。

目前，澳大利亚各大学均处于关门状态，边境也基本关闭。但各大学计划在7月开学。