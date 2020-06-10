安倍称将力争主导七国集团发表有关涉港《国安法》声明

日本首相安倍晋三在10日的众院预算委员会会议答疑时表示，对于中国决定在香港引入涉港《国安法》一事，将以发表七国集团共同声明为目标加以努力，并表示日本力争成为牵头人。

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安倍在众院预算委员会上回答国民民主党代表玉木雄一郎时表示：将在“一国两制”的前提下考虑这个问题。

他指出：七国集团是共有自由、民主主义、人权、法律统治的普遍价值观的国家的集合，对世界发挥领导作用具有很大的意义。

美国、英国、澳大利亚、加拿大4国中国人大通过涉港《国安法》决定后发表了强烈批评中国的联合声明。

但是在七国集团中国德国和意大利与中国关系比较良好，七国集团就是发表声明，似乎也难以达成一致使用非常尖锐的措辞批评中国。

日本共同社7日报道说：中国在香港建立国家安全法律制度，6日获悉日本政府曾被询问是否参加美国、英国等严厉批评中国的联合声明，但日本表示拒绝。多名相关国家当局人士透露了该消息。日方希望与中国改善关系，以不追随欧美各国的方式展示了对中方的顾及，但美国等相关国家中出现了对日本的做法感到失望的意见。

而日本政府否认了美国等相关国家对日本表示失望的报道，但是对于英美等四国是否要求过日本参加和日本是否拒绝则不置可否,而共同社报道引起日本政府和自民党内的一些官员和议员的不满，自民党参议院议员片山臯月在7日的推特中表示：刚才我和外务次官说起这件事，他告诉我：七国集团中召唤中国大使抗议的只有日本，外相河官房长官也有明确的发言，这个声明德国和法国都没有参加，是突然被提出来……

日本官房长官菅义伟在8日的记者会上，也否认了美英等国对日本“失望说”。