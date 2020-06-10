欧盟建议7月1日起对外重启边境

随着欧洲疫情继续放缓，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周三表示，欧盟将建议各成员国，自7月1日起逐渐对非欧盟国家的游客重开边境。德国将于6月15日解除与法国，奥地利，丹麦和瑞士边境限制。奥地利将重开意大利边界，允许31国旅客入境。

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博雷利表示，是否要放宽遏制疫情蔓延而实施的禁令取决于各国政府，博雷利说，欧盟本周将出台一项公告，建议各成员国“逐步或局部解除”禁令。

而欧盟成员国内部已开始放宽非必要跨越国界的临时禁令，以6月15日恢复自由旅行为目标。 欧盟27个成员国的内政部长上周末同意，协调对来自申根区、英国与欧盟以外的游客逐步重新开放。

不过欧盟主管内政事务的执行委员约翰森（Ylva Johansson）表示，并非所有国家都同意重新开放的标准。 如经济高度仰赖旅游业的希腊，已经宣布将从6月15日起对多国重开空域，包括非欧盟成员国如澳洲、中国与韩国。

法新社报道，德国将于6月15日解除与法国，奥地利，丹麦和瑞士边境限制。德国内政部长霍斯特·西霍弗周三在宣布这一决定时也表示，如果疫情出现恶化，可以对此决定重新进行审查。

而奥地利已放宽防疫限制，外长查伦柏周三宣布，将从6月16日起重新开放与意大利的边界，允许来自31个国家的旅客入境奥地利。 法新社报导，奥地利上周放宽前往某些邻国的限制，但意大利除外。从6月16日起，奥地利将毫无限制地开放来自31个国家的旅客入境，包括多数欧洲国家在内。查伦柏指出，这些国家并不包含瑞典、西班牙、葡萄牙及英国。

另外，新冠病毒疫情对全球航空业造成严重冲击。国际航空运输协会指出，协会旗下的290家航空公司今年净损总额将超过840亿美元。 国际航空运输协会周三表示，全球大规模封锁以遏制疫情扩散后，旗下的290家航空公司今年净损总额将超过840亿美元，明年则会亏损150亿美元。 面对重大财务损失，航空业者纷纷寻求国家的协助。各国政府迄今已向航空领域拨款1230亿美元，其中670亿美元必须偿还。