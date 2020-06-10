港大研究 湖北省高达220万人曾感染新冠病毒

Nexu Science Communication与都柏林三一学院共同创建的新冠病毒计算机图像。

香港大学微生物学系研究显示，最先爆发新冠病毒的中国湖北省，大约220万人曾经感染了新冠病毒。这个数字是中国官方累计确诊数据的31倍。

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这一数据意味着湖北省大约97%曾经感染的患者因无明显症状而从未确诊。

这一研究再次引起对中国官方数据可靠性的质疑，根据中国截至6月9日的统计，全中国累计确诊病例83046，累计死亡4634人；疫情爆发中心的湖北省确诊68135，死亡人数4512人；湖北省首府武汉确诊50340，死亡人数3869人。

根据香港多家媒体报道，港大微生物学袁国勇教授率领的团队，对从湖北返港无症状的452名感染者进行检测，发现其中17人即3.8%有新冠病毒抗体，这一比例远远高于经核算检测确诊的患者。

袁国勇团队据此推算，在湖北5900万人口中，在疫情爆发期间，可能有220万人曾经感染了新冠病毒。

根据中国官方公布的截至6月9日的统计，湖北确诊感染人数为68135人。袁国勇团队推算的数字远远高于中国官方公布的数字。

中央社引据香港无线电台报道，袁国勇团队的数字远远高于中国官方，估计当地97%的感染者因为无明显症状而从没有得到确诊。

袁国勇团队担心香港和湖北大部分居民都没有抗体，在没有疫苗和抗病毒药物的情况下，将无可避免地再度爆发疫情。