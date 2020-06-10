港府出钱救英资国泰航空为维护航运枢纽地位

英资太古集团为大股东的国泰航空公司，不堪武汉首发病毒疫情的打击，出现严重的现金周转问题，港府为了保住香港国际航空枢纽的地位，决定斥资292.5亿港元，以借贷和入股形式挽救这家被视为香港民航旗舰公司的国泰航空公司。

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英资太古集团拥有超过46%股权的国泰航空主席贺以礼说：“现实情况是，如果没有今天公布的注资计划，国泰会很快没有现金流，会有很大机会倒闭。”

对于这次港府破天荒宣布斥资拯救私人公司一事，财政司长陈茂波9日下午在记者会上解释，港府向国泰注资是出于维持本港国际航空枢纽地位的考量，并多次强调政府无意入主国泰及成为其长期股东，不会参与日常营运。

港府这次入股国泰，将拥有公司超过6%的股权，虽然政府明言不会干涉国泰日常运作，不过仍有权任命两名“观察员”进入董事局，并有权对接国泰管理层及了解信息，有发言权但不会有投票权。“观察员”会留在董事局，直至国泰偿还所有贷款并清付所有利息，以及赎回所有优先股为止。

由国泰公布的资本重组计划，集资总额最多409.5亿元。当中港府有份参与的部分，主要是优先股及认股权证发行，以及过渡贷款，涉资共292.5亿元，等同国泰停牌前市值347亿元的84%。国泰建议，向港府发行1.95亿股优先股，总认购金额为195亿元；及发行不超过4.17亿认股权证，总行使价最多19.5亿元。另外，港府会为国泰提供的已承担过渡贷款融资，金额78亿元。

财政司长陈茂波认为，航空服务对本港整体经济发展具策略意义，是保持国际航空枢纽地位的基础，政府须全力捍护，同时顾及本地经济发展、市民出行需要，因此需要支持具规模的本地航空公司。他续称，政府在作出决定前有参考外聘财务顾问意见，并估计港府在此项投资中，可获取的预期内部回报率达4%至7.5%，较土地基金过去6年投资于外汇基金组合所得的平均回报率3.7%为高。