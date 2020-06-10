美联储决定利率不变 预料维持至2022年

美联储周三结束为期两天的议息会议后宣布，维持现行利率0%-0.25%不变，符合市场预期。决定利率政策的联邦公开市场委员会也公布预测，今年美国经济将萎缩6.5%，年底失业率将达到9.3%。美国财长姆努钦表示，美国经济开始反弹，第三第四季将显著改善。

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美联储周三决定，维持基准利率近于零。美联储并表示，在经济从新冠病毒疫情复苏之前，将维持现有利率政策。官员预料将维持低利率到2022年。

美联储在一连两天举行议息会议后，决定联邦基金利率目标范围维持在零至0.25%，合乎市场预期。

美联储决定利率政策的联邦公开市场委员会并公布经济预测，表示今年美国国内生产总额（GDP）将萎缩6.5%，但年底失业率会从目前的13.3%降至9.3%。

联邦公开市场委员会透过声明表示：这场新冠病毒疫情导致全美及世界各国经济面临巨大困境，对经济展望构成巨大风险。 美联储并承诺，将使用所有工具支持美国经济，重申新冠病毒疫情危机短期内严重影响经济活动、就业及通胀。公共卫生危机对中期经济前景，构成相当大的风险。

美联储发表的图表显示，预计将维持利率在目前水平直至2022年底。

不过，美国财长姆努钦周三表示，美国经济已开始反弹，预料将在第三及第四季显著改善。美国参议院举行会议，讨论美国政府在新冠疫情下协助企业的舒缓措施成果。努钦书面声明表示，就业职位和其他经济数据都显示，美国分阶段重启经济情况良好。