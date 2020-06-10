蔡英文明将宣布港人在台安置计划

根据台湾和香港传媒报道，台湾总统蔡英文将在明天（11日）宣布一个由政府主导的“香港人道救援行动方案”，其中将设置集中安置处所，安置无法自觅居所的港人。一般预料，待疫情纾缓台湾重新开关之后，将会有更多港人从不同渠道进入台湾寻求庇护。

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蔡政府提出的“香港人道救援行动方案”，是依据港澳条例第18条，针对申请政治庇护的港人，提供安置与照顾方案。安置方面，将有“自觅住所”与“集中安置”两种方式。

本身为律师的香港及台湾政治评论员桑普，根据自由亚洲电台报道，将成立“台湾香港协会”，协助到台港人人权与生活权益，与政治庇护审查等工作。

报道引述桑普表示，他所成立的“台湾香港协会”，是为促进香港裔台湾人在台生活权益，成为香港裔台湾人的同乡会，同时也协助无台湾国籍的在台港人人权与生活权益，包括社工辅导、居留权协办、寻找工作机会。

桑普指，安置肯定是由官方主导，由于他们跟香港很多手足（街头抗争者）有认识，有一定交流，如果台政府与香港手足间有磨合之处，台港会可协助与台湾官方部门沟通。

从去年反送中运动爆发以来，流亡到台港人从不同途径获得生活费，但桑普说，没有一个民间团体可有这么多资源，无止境地供应在台香港手足生活费跟开销。他预期，武汉肺炎疫情香港开关后，会有许多不同手足到台湾。他指，港人在台因为没有医疗保险，蔡政府能在照顾服务上兼顾此点，将会是很重要的一环。

桑普进一步提出，“人道救援的对象”应该是因为反修例到台湾，安全自由受到危害的人，他们才是重点。他相信港区国安法后，必定会有更多港人到台，有些是因为参与反送中运动、有些是因为个人因素，两种情况要区分。他指，港台会在这方面愿意提供必要的辅助及协助。

桑普肯定地表示，蔡政府不是雷声大雨点小。他认为，台湾政府做了很多事，今年的预算，暂时以危难救助费用来拨取，不足部份动用行政院第二预备金，明年正式编入陆委会预算。桑普拿其他西方国家比较称，世界其他各国那有像台湾，对香港手足这么大方地公开计划与方案。