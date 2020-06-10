郝海东这个名字为什么让北京害怕

郝海东宣布建立新中国那天，打开微博，还能找到有关他的过往战绩的零星转发，今天，再打开微博，点击郝海东三个字，展示在眼前的只有：抱歉，未找到“郝海东”相关结果。百度也是如此。

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他的妻子，羽球名将，曾经的世界羽毛球一号种子叶钊颖，也被封杀了。举国体制多么强大，一道令下，全网封杀，看不见，心不烦。

郝海东，中国一代足球名将，战绩辉煌，曾于1998年获得“中国足球先生”称号。但是打开百度，“百度一下”，出了这几个字：“很抱歉，没有找到与“郝海东”相关的网页。填上“历届中国足球先生”查询，回答：“该问题可能已经失效。”再打“中国足球先生”，出来一行字：“中国足球先生，是代表中国足球个人最高荣誉的年度奖项，目前在每赛季结束后由中国足球超级联赛各队主教练评选而出。”再点开“历届得主”，有趣的是，1994首届足球先生黎兵打头炮算起，到2018年的武磊收尾，每年都有得主大名，年年不缺，独缺“1998”，自然，这个年头的“中国足球先生”是郝海东。

他们还株连全家，郝海东的儿子，2月份加盟塞尔维亚球队踢球的郝润泽也因球队迫于压力被解雇。郝润泽5月31日在塞尔维亚超级联赛首秀替补出场，踢出联赛首球，当时，中国的媒体纷纷称赞，如今这些文章都被消失了。

美联社6月10日报道了这一消息，中塞两国据称是“铁杆朋友”，塞尔维亚在欧洲比较孤立，中国为其承建大批包括高速公路、铁路等在内的基础设施。要把该国作为“一带一路”的枢纽之一，投桃报李，该国总统武契奇日前还致信习近平，支持港版国安法。

郝海东，1998年的中国足球先生。20世纪90年代的亚洲第一前锋。说他是中国足坛的一哥不足为过，他在中国男足国家队的历史进球排名第一。他的妻子叶钊颖也丝毫不弱，曾经是世界羽坛一号种子，被称为中国羽坛一姐。

两位在中国体坛比翼双飞，为中国争光的健将，既不缺名声，也不缺钱财，为什么突然在六月四日那天宣读建立新中国宣言？号召人们推翻共产极权，在中国建立一个一人一票，三权分立的民主的人道的政府？而他的妻子，羽毛球名将，被称为中国羽坛一姐的叶钊颖与丈夫共同出镜支持成立“新中国”的视频，她表示支持、赞同丈夫的决定和行动。

为什么？这当然是他们的选择，两人走到这一地步，真的让中国当局始料不及，难以理解。但是，从郝海东以前在微博发表的言论，他的正义感，他的不怕网红围攻，敢批邪恶，正面冲击的“大炮”精神，走到六月四日这一天，是有迹可寻的。

官媒抹杀他们的名字，百度，微博，这些曾经以沾一些郝海东夫妇声望沾沾自喜的平台，现在迫不及待“割席”了，难怪有人讥讽百度是“官搜”，官方不高兴的，你就搜不到的意思。历史难道就这么被轻易地改写了。

但这一招不见得高明，有网民表示，“1998年足球先生是郝海东，以前我不知道，现在全知道了，被抹杀的名字反而成了最耀眼的巨星，他们始料不及。”这位网民还说：“阉割历史是中共的拿手好戏，好像文革没发生，六四没发生，但历史不但写在纸上，更铭刻在心中。”

郝海东夫妇，体育明星，家喻户晓，竟然成了异议人士。这大约解释了为什么一个国家，费了那么大的力，去封杀他们的名字。