七位参议员致信蓬佩奥，要求美国接收逃离恐惧的香港人

七名国会参议员致信国务卿蓬佩奥，要求美国为港人提供一个选择，接收逃离恐惧的香港人。

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彭博通讯社报导：以印第安那州共和党籍议员托德·杨（Todd Young）为首的七名参议员致信国务卿蓬佩奥写道：“考虑到中国共产党持续以恐惧和压迫统治香港，我们带着非常担忧的心情写下这封信。一些香港人的生活不再安全，他们正在香港以外的地区寻求庇护。”

七位参议员认为，美国应提供替代选择，给那些希望生活在具有民主价值、保护人权及维护法治之地的港人。

彭博社说：这项意见也许会吸引华府的注意。例如，总统特朗普日前转贴阿肯色州共和党参议员汤姆·科顿（Tom Cotton）的推文，内容是呼吁华府优先考虑接受遭迫害的港人赴美。

国务卿蓬佩奥日前在美国企业研究所（American Enterprise Institute）的播客节目中表示，华府正在考虑这项行动。他表示：“我不确定华府最后会如何付诸行动。如你所知，英国与香港的关系不同，许多港人持有英国国民海外护照。香港与英国之间存在悠久的历史，这非常不同。但我们正仔细考虑这项行动。”