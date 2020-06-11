台湾上空惊现美军机 北京抗议非法

专门追踪飞机动态的推特账号“Golf9”公布的美军机飞行轨迹

这是一次很罕见的举动，美军一架C-40A“快船”波音运输机飞越台湾上空，北京当局星期四抗议美国“挑衅”、“非法”。

广告 继续浏览后续

法新社报道，这架美军运输机飞越台湾上空的时候，根据台湾国防部，几乎与此同时，台湾数架战斗机起飞拦截进入台湾防空识别区的中国大陆Su-30战斗机群。

据报道，这架美军运输机6月9日从日本冲绳美军基地起飞，出人意料地自基隆飞向台湾西海岸，穿越台湾领空，并从台南外海离去。美军机此举被视为是一次极其罕见地举动。

台湾国防部随后表示，美军运输机并未在台湾降落，但此前按程序完成申请后飞越台湾领空。台湾媒体报道称，美军机在飞往东南亚途中飞越了台湾的北部和西部。

根据专门追踪飞机动态的推特账号“Golf9”公布的飞行轨迹显示，美军飞进台湾基隆上空，随后沿着台湾西海岸飞行，分别穿越基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉义、台南等地。

中国外交部发言人华春莹11日在记者会上谴责美军此举侵犯了中国主权，违反了国际法。华春莹称，美国应恪守一中原则和中美三个联合公报，“立即停止此类非法、挑衅行径”。她称中方将采取一切必要措施维护主权。

中国国台办发言人朱凤莲同日特别谴责民进党党军勾结外部势力侵犯中国主权安全。