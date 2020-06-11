德国DHL公司提升德中铁路货运速度

据德国财经网报道，德国邮政物流子公司DHL Global Forwarding通过使用两列单元列车，大大提升了德国和中国之间新丝绸之路上集装箱运输的速度，将运输时间缩短了好几天。

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自五月底以来，德国诺伊斯（Neuss）-- 中国陕西西安干线上便出现了新的特快货运班列。该列车途经加里宁格勒，运输时间减少到12天。根据公司发言人的消息，此前运输时间为18到21天。

另一条线路从路德维希港的巴斯夫基地的KTL码头出发，途经波兰，白俄罗斯，俄罗斯和哈萨克斯坦，前往目的地西安。该特快列车行驶时间为14到16天，而此前列车也需要18到21天。两单元火车每周发车一趟。

两辆单元列车上载满了来自欧洲各地的货物，行驶9400公里，来到中央铁路枢纽西安。DHL从那里再将货物分销到中国、韩国、日本和越南等国。该公司表示，新班列也缩短了欧洲国家客户的货运时间，其中包括比荷卢三国、法国、英国、西班牙和葡萄牙等国。

在相反方向上，DHL长期以来就一直提供从西安和成都出发前往欧洲的单元列车。新单元列车的运输是与位于佛里德里希斯多夫的合作伙伴RTSB公司共同合作创建的。

单元列车是指从头到尾作为一个单元运行的货运列车，一路上，车厢秩序和内装货物始终不变。 这与单个车厢可能更换的列车相比，运输更快捷，更便宜。