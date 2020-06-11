欧盟有望从下周一开始重新开放边界

受新冠疫情影响，关闭了近三个月的欧洲国家之间的边界有望从下周一、6月15日起重新开放。欧洲多个国家已纷纷表示为解除禁令做好了准备，欧盟委员会也在周四做出表态、支持相关举措，同时提请各国严格遵守必要的措施，否则将令局势复杂化。

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欧盟委员会敦请各国从6月15日起解除欧盟和申根地区的所有旅行限制，并从7月1日开始，向来自巴尔干地区的游客敞开大门。不过，各国可根据自身的具体情况自行做出安排。

法国总理菲利普曾在5月28日表示：在卫生条件允许的前提下，赞成从6月15日起在欧洲内部开放边界，并且不对来自欧洲其他国家的游客实施两周的隔离措施。对此，其他国家则持谨慎态度。

比利时对各成员国之间展开的“旅游竞争”颇有微词。目前，意大利已于6月3日开放了边界；塞浦路斯也于本周二（6月9日）开放了对19个国家或地区的飞机航线；相反，奥地利周三宣布，将于6月16日重新开放与意大利的边界，并解除针对31个国家的禁令，其中却不包括瑞典、西班牙、葡萄牙和英国。

西班牙也准备稍晚些时开放边界。法国总统则将在周日晚间发表电视讲话，进一步阐明法国的立场。

欧盟委员会还呼吁各成员国，根据具体情况，针对解除其他一些国家的旅游禁令达成共识。

为了有效地抗击新冠病毒，欧洲从3月17日开始实施旅游禁令，禁令适用于欧洲30个国家，其中26国为欧盟成员国，另有瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登四个申根国家。从目前情况看，此一禁令已进入尾声。