美国向部分海牙国际刑事法庭人员实施制裁

美国总统特朗普周四颁布行政命令，向部分荷兰海牙国际刑事法庭人员实施经济及旅游制裁，以阻止针对受阿富汗冲突牵连的美国军人进行的司法追究。蓬佩奥表示，美国不允许本国公民受到不公平的威胁。欧盟表示美国的制裁令“令人严重关切”。

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美国白宫周四在一份声明中指，特朗普已授权对国际刑事法院的官员进行经济制裁，他们直接参与未经美国同意对美国军人的调查或起诉。”

路透社报道，有关命令将冻结相关人士在美国的资产，并禁止他们入境。

美国国务卿蓬佩奥表示，美国不会允许搬过国民受到不公平的威胁。

美国此举是向允许调查美国部队和情报官员自2003年5月以来在阿富汗犯下战争罪指控的国际刑事法庭进行报复。

国际刑事法庭3月授权调查阿富汗的战争罪行指控。调查范围包括美军和情报官员的罪行。美国官员表示，可能有俄罗斯幕后策动这宗案件，但没有提出证据。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利就美国的制裁措施表示，美国的制裁令“令人严重关切”。他重申欧盟对国际刑事法院的“支持”。

人权观察组织成员安德里亚·普拉索说：“对国际刑事法院的“攻击”旨在否认对阿富汗罪行牺牲者伸张正义，他呼吁“支持国际正义的国家反对这种阻挠司法的企图。”