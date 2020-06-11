美国视讯软件Zoom 临时关停纪念六四账号可疑

“人道中国”通过Zoom视讯公司举行的全球纪念六四视频会议两次被该公司中断

美国视频软件Zoom 被怀疑遭到北京施压，短暂关闭纪念六四天安门事件账号，纪念活动组织者表示，他们通过Zoom举办六四31周年活动受到干扰，会议两度中断，Zoom 周四承认曾短暂关闭相关账号，后又恢复使用。

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会议组织者，非政府组织“人道中国”表示，这次视频会议5月31日开始举行，参加者有来自世界各地的250多人。组织者对举办这一视频会议遭到干扰十分愤怒，他们怀疑Zoom公司与北京当局暗中合作。法新社引述“人道中国”创办人、天安门学生领袖周封锁表示，如果证实是这种情况，那么，Zoom就是企图抹杀六四死难者记忆的中国独裁者当局的合谋。

周封锁发推说，他的组织目前还没有收到Zoom公司就关闭他们的账户做出解释。

六月三日参加视讯会议的民运人士王丹发推表示，6月3日纪念六四的活动两次“被骇掉”，他发誓要追究Zoom公司责任。

中国外交部发言人华春莹周四例行记者会上被问及此事时称，“没有听说”。记者追问华春莹中国政府是否要求Zoom公司关闭纪念六四账号，华春莹称：“这不是外交问题，你问得太具体了。我没有听说，也不了解情况。”

根据法新社报道，该视讯软件公司承认曾临时关闭纪念六四账号之后称，他们“像其他任何一家全球性公司一样，必须遵守我们运营所在司法管辖区的相关法律”，“如果会议跨越不同国家，在这些国家参加会议的人都要遵守他们相应的地方法律”。“同时不断地对我们作出的(关闭账号)的决定重新评估和修正”。

曾任香港支联会主席的李卓人对法新社证实，从5月22日起，他已经无法使用Zoom账号，他的组织曾试图通过该视讯软件就中国在世界的角色进行辩论。“讨论会还没有开始，账号已被关闭，我问他们什么理由，他们从不回答。”在此之前，他的组织在Zoom举行了两场视频会议，没有出现任何问题。

李卓人表示，因为无法使用在中国不受防火墙屏蔽的Zoom，纪念六四的网络会议只好转移到遭中国大陆禁止的脸书和油管进行。