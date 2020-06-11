英国敦促北京重新考虑是否订立“港区国安法”

英国周四称，香港目前局势“极为令人担忧”。法新社报道，英国外交大臣拉布在发表香港问题报告后再次呼吁就香港社会动荡“展开独立调查”。而香港支联会主席李卓人、副主席何俊仁、秘书蔡耀昌及壹传媒创办人黎智英，被控今年六四在维园“煽惑未经批准集结”。

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英国政府在提交给国会的“香港问题半年报告”中，对香港数个月来的动荡发出警告，并坚决反对中国推动制定“港版国安法”。这份报告的内容涵盖2019年7月1日至12月31日的香港局势发展。

英国外交大臣拉布周四在推特上发文表示，香港近来的局势“非常令人担忧”，必须对此进行独立调查以“重建信任”。在拉布看来，“港版国安法破坏了香港的一国两制”，拉布表示，北京仍有时间“重新考虑引发抗议的港版国安法”，尊重香港的自制，履行其国际义务。

拉布并称，对香港社会动荡及其根本原因的解决方案应来自于香港，而非由北京强行施加。”

英国政府的香港问题报告每六个月发布一次，此次报告涵盖去年7月1日至12月31日事件。 拉布表示，解决香港当前情势的方法很清楚，各方必须在强大的独立调查基础上，进行对话与和解。

另据香港媒体报道，支联会主席李卓人、副主席何俊仁、秘书蔡耀昌及壹传媒创办人黎智英，被控今年六四在维园“煽惑未经批准集结”。

警方表示，经调查，4名年龄介乎52至72岁男子涉嫌“煽惑他人参与未经批准集结”，已向法庭申请发出传票，案件暂定6月23日在东区裁判法院审理。警方不排除稍后拘捕更多人。

警方表示，早前接获团体通知，拟于6月4日在港岛和九龙分别举行公众集会。由于新型冠状病毒最新情况，经风险评估后，警方以“公众集会属人多聚集的高危活动”为由，发出“禁止公众集会通知”，但一些香港市民仍到维园聚集，纪念六四31周年。

支联会过去30年都在维园举行烛光会，悼念六四事件死难者，今年是首次不获当局批准。