默克尔要求中国改善市场渠道

德国总理默克尔和中国总理李克强周四举行了视频会议。默克尔敦促中国进一步改善市场渠道，并希望德国对华投资得到更好的保护。

广告 继续浏览后续

据德新社和德国N-TV电视台报道，默克尔要求中国平等对待德国和其他外国公司，改善其进入市场的渠道。据德国政府发言人塞伯特的消息，默克尔明确要求中方采取进一步措施。经济部长阿尔特迈尔也参加了视频会议。

德国政府上周取消了原定9月在莱比锡举行的中欧峰会，原因是新冠病毒大流行。但德国政府圈内人士向路透社透露说，欧洲方面对中欧投资保护协议谈判缺乏进展感到不满。比如，该合同应防止在没有赔偿的情况下被没收。相应协议原则上将为德国公司提供更多的计划安全性。作为出口国，获得自由进入其他国家的渠道对德国来说十分重要。这样“开门”便利了家用汽车、机器和其它产品的销售。

双方争执的重点是：欧盟坚持要求中国广泛开放市场，并希望确保获得国家补贴的中国国有企业不会扭曲市场竞争。

德国希望投资协议谈判取得进展，以便德国下半年担任欧盟理事会主席国时，能够举办中欧峰会。中国是德国和欧盟最重要贸易伙伴之一。

塞伯特表示，共同应对新冠疫情和扩大双边经贸合作是此次会谈的重点。在会谈中，德方突出了对建立在规则基础上的贸易和自由贸易，加强世界贸易组织以及稳定双边关系的兴趣。除此之外，双方还谈及德国和欧盟与中国的双边关系，讨论了当前的经济贸易和国际问题。

默克尔还谈及德中人权对话和香港局势。至于默克尔是否直接批评了中国在香港的行为，塞伯特没有加以说明。德国政府官员最近几周警告北京不要掏空香港的自治权。到目前为止，根据“一国两制”的条约，香港人比中国公民享有更多权利。但北京计划的香港国安法将把批评中国的言论和抗议行为定为犯罪。

此外，默克尔和李克强还对德中合作伙伴在视频会议开始前签署的三项协议表示了肯定。但政府没有发布有关协议的详细消息。

中国驻德大使馆在其网页上披露说，默李会晤前，双方举行了中德开展中小企业经营管理人员培训、江淮汽车集团与大众汽车开展投资合作、中国电投与西门子关于重型燃气轮机试验电站项目等双边合作文件的“云签约”仪式。