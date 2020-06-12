东京都解除疫情“红色警报” 进一步解禁商业设施

东京都11日解除了本月2日发出的呼吁警惕新冠疫情再度蔓延的“东京警报”。日本在5月25日解除全国紧急事态以后，东京都感染者出现增加倾向，从刚刚解禁的5月26日开始，感染者连续5天超过或达到10人：6月2日猛增到34人,东京在6月2日晚拉响了新冠疫情“东京警报”，都政府大楼和东京湾的彩虹桥在晚上11点亮起红灯。

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东京都发动疫情“东京警报”的数值标准是：最近1周每天平均①1天的新感染者多于20人；②新增感染者中感染途径不明的比例多于50%；③每周感染者增加多于上周的1倍。

到6月11日的一周里，三项指标一时全部低于这个标准，因此东京都知事小池百合子决定11日晚都政府大楼和东京湾的彩虹桥在晚上11点亮起的红灯由红变绿，并决定从12日起进入解除及放宽停业要求的路线图中“第三阶段”，解禁的商业设施包括网吧、扒金宫、卡拉OK店、不伴有接待行为的夜总会、斯纳库等，餐饮店营业时间包括酒类提供在内，将从第二阶段的晚10点延长至午夜12点。

东京都知事小池百合子接受采访时称，解除警报及放宽停业要求是根据感染人数等指标及医疗提供态势进行综合判断的。

而到5月10日为止，东京累计确诊人数为5,426 人，住院256 人。轻症234 人，重症为22 人，酒店疗养43 人，在家疗养12 人，安排住院、疗养等19 人，死亡311 人，出院等（包括疗养结束的患者）4,785 人。

目前东京都的医疗体制也得到大大改善，东京都确保新冠患者入院床位为3,300张，达到高峰时能够扩充的预想床位为4,000张。