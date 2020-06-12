习近平折腾 李克强补救？

网上流传一句话，“李克强摆地摊，遇到了城管习近平，结果是李克强完败”。自习近平亲信蔡奇执掌的北京带头向地摊经济发难后，地摊一词似乎又要臭不可闻了。

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有人说这是习李斗，习近平要在今年决胜全面实现小康社会，李克强偏偏说出6亿人月均收入仅千元，意思是还比较穷；习近平关心的是中国梦，李克强头疼的是如何解决就业，给最底层的人失业者大军找一个出路---摆地摊! 六亿人人均一千这句话可能很刺痛最高领袖，紧接着李克强又要鼓励摆地摊，从习近平亲信蔡奇不顾一切公开反对来看，习近平对地摊是何其厌恶! 摆地摊，首都不能摆，接下来一类城市跟着学，不能摆，李克强的地摊就差不多黄了。

历史学者章立凡接受美国之音采访时讲到习李关系时说：这位总理大人极力地“相忍为国”，维持局面，令人想起大清末年的一种情况：慈禧太后专门到处捅漏子，向列国宣战，把所有的改革都停了，把戊戌变法六君子杀掉，走一条反西方的路，而当时也有一个李中堂，李鸿章大人，到处打补丁，被称为中国第一裱糊匠，江山已经千疮百孔了，就靠着那位李中堂辛辛苦苦在补救。

真的存在习李斗么？令人怀疑。习近平自打着反腐大旗清除所有潜在对手直到废除国家主席任期制，颐指气使，李克强早已不是对手。李克强说出六亿人月收入人均1000元，就业不足可以发展地摊经济，真是没有办法的办法，是打补丁，是补救。这根本不像是在向习近平放暗箭，但是在习这边的人马看来，第一，一句话戳破了2020年还剩下500万农民需要脱贫的神话，不是500万，六亿人还很穷；第二，摆地摊，给沉浸在中国梦，乌托邦中的不少人当头一棒，而这个大梦的营造着是习近平。

习近平的中国是摩天大楼，是辽阔的长安街。习崇尚的是光鲜的外表，高大上，毛式语言，李也许不反对高大上，但李做的是总理的活，吃喝的事想得多，所以要实际的多。李克强为什么要失业者摆地摊，因为经济形势严峻，连今年的八百多万大学毕业生安排都很成问题，何况一亿多在城乡流动的农民工。官方估算的失业率是6%，即便一些中国的经济学家，也不相信这个数据，他们认为大约是20%，这么庞大的失业大军，怎么解决，李克强提出摆地摊，也不是什么创举，地摊，是穷人历来自救的武器，如此而已。

习李两人这几日都去了底层，李去了山东，习近平去了宁夏，李在山东走访了街头小贩，比较关注底层，李克强说，“国家是人民组成的”，他还说，“人民好了，国家才能好。” 这话有点书呆子但也很普通，和他的地摊经济结合起来看，显得接地气。习近平去了宁夏，走走停停，问老百姓日子过得怎么样，老百姓不知是碰上的还是挑选的，不会说不好听的话。习视察宁夏给人留下的就是一连串宏大表述，要在年内“全面脱贫”，要在年内“决胜全面建成小康社会”。完全不顾经济形势十分严峻时间所剩无几的局面。习要表现的是统帅的气度，岂管细枝末节，摆摊不在他的话下。正如2018年秋季，中美贸易战酝酿更大风暴的时候，习近平去视察东北，说了一句“大不了自力更生”，这是毛式的雄心，这是毛氏语言。

李克强鼓励摆地摊，还说这是人间烟火，李克强可能联想到市井社会的繁荣景象？他使用的这些语言明显与习近平的党国一体宏大蓝图的钢铁语言有别，明显透出一种危机感，与习氏党中央永远繁荣昌盛的一贯叙述明显违背。习近平关心的是四个自信，两个维护，这是一种君臣观，人民是工具，只有他领导的这个党是神，党已经人格化，他是党魁，他是救世主。

两种叙事风格，代表了中共内部两种态度，现实主义与乌托邦，其来有自，空想主义的鼻祖就是毛泽东，假大空，大跃进，不断革命，不断运动，死几亿人也没关系；实用主义就是邓小平，在保住中共江山前提下，摸着石头过河，制定纠错机制，终结领导人终身制，把经济搞上去再说，邓的现实主义导致中国出现了中共执政以来罕见的繁荣。习精神上承继了毛泽东，豪情壮志，宏大叙事，全面小康，决胜，中国梦，他喜欢使用这些听起来豪气冲天的概念。

一些分析认为，中共内部，相信李克强实力的人恐不多，但李克强最近的这些表述，透露出中共高层存在的一种积怨，一种自中国再次闭关锁国，天下树敌，经济衰退，乡野凋敝以来想重归现实的现实主义姿态，有一点点类似七十年代底流传的要吃粮找紫阳要吃米找万里的那种气氛，当然时代背景完全不同，这与与习近平绝对统治，一心实现乌托邦大梦的扩张意识，在中国如今面临四面楚歌的大背景下发生了顶撞。

小康社会今年要全面实现，习要面子；李要里子，与其解决不了那么多人的失业问题，先从摆摊做起。

习李斗可能就这样开始了。