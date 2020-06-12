北京两天三例新冠确诊 小学低年级暂停复课 生鲜市场加强检查

在北京市丰台区确诊两例新冠病毒感染后，北京当局周五关闭两间生鲜市场，北京小学一至三年级原定下周一复课暂停。法新社说，作为新冠病毒最早感染国家，中国在疫情得到控制后，新增确诊多为“境外输入”。但北京近两日出现的确诊病例“源头不详”。

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据称，两名男性患者都是中国肉类食品综合研究中心员工，无接触境外人员或湖北接触史，但其中一人在最近两周曾经到青岛出差五天。他曾出现咽喉痛，发热，咳嗽，流涕症状，最高体温38.6度，周二到辖区医院求医，周五确诊。而他的同事周二出现咽喉痕痒等症状，经隔离排查时确诊。

另外，北京市西城区周四新增1例确诊病例，52岁的患者唐某已转至地坛医院。据西城卫健委称，唐某某的两名家庭密切接触者核酸检测均为阴性，血清学抗体均为阴性，目前体温正常，身体无其它不适，其中一名为西城区某小学四年级学生。

由于西城区患者去过丰台区新发地菜市场牛羊肉大厅，市场局部关闭消毒，而丰台区患者去过新发地和京深海鲜市场执行抽样任务，京深海鲜市场已关闭。法新社记者现场报道，当时数十名公安在赶到封锁现场。

当局并下令，北京小学一至三年级原定下周一复课要暂停。当局也对已复工餐饮服务单位展开全面疫情防控检查，并展开食品安全大检查。 法新社说，北京新增确诊病例引起网友担心。一名网友在微博上写道：“北京要失控了。要加紧防预。第二波疫情可能将来到。” 另一名网友说，“吓人，我要赶紧囤点口罩。希望病毒早日结束。”