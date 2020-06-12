推特关闭数万个替中国政府宣传的账号

推特公司6月11日宣布取消了数万个旨在为中国政府宣传的账号。

推特公司周五宣布，已关闭数以万计的与中国政府有关联、旨在宣传北京当局以及专门制造假信息的账号。推特同时关闭了一批为俄罗斯政府及土耳其政府服务的账号。

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这一社交网络巨头宣布，已关闭23750个与中国当局有关的“核心”账号，这些账号发出的信息同时被其他150000账号转播“放大”。

美国这家公司表示，虽然这些账号已全部关闭，但其发出的内容已统统保存下来，以用于日后的科学研究。

推特公司指出，这一中国网络发表的信息似乎针对的对象主要是海外华人，主要“传播有利于中国的地缘政治理论，同时大量散布歪曲香港政治事件的信息”。

这些成千上万的账号同时被用来宣传北京有关新冠病毒疫情的观点，以及曲解美国正在发生的反种族主义游行示威。

澳大利亚智库ASPIF分析指出，中共从来不允许其人民使用推特，但是他们毫不犹豫利用推特在国际社会推销他们的宣传，以及散布不实信息。

推特同时关闭了为俄罗斯政府服务的1152个账号，以及为土耳其当局服务的7340个账号。

土耳其账号主要目的在于宣传总统埃尔多安以及执政党的功绩，而俄罗斯账号主要是用来宣传执政党以及攻击政治对手。