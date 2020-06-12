政院：安置港人计划尚需细致规划适时方公布

台湾陆委会副主委邱垂正11日在例行记者会上表示，有关支援及安置港人计划，方案规划大致完成，随着香港形势快速变化须加以调整，陆委会将加强与相关部门沟通、整合，完成所有程序并取得行政院核定后，在适当时间对外公布，否认外界所言指方案已经难产或延宕，至于何时公布，邱垂正说：“我们有时间感，但没有具体日期。”

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行政院发言人丁怡铭较早时表示，由于陆委会尚未就援港方案向行政院长苏贞昌作出报告，指方案将按形势作更细致的规划，陆委会将适时对外说明。根据台、港媒体报道，台湾当局本已准备在本周内公布有关计划。

台湾义务律师团发言人、人权律师林俊宏告诉苹果日报，台湾政府未如预期公布援助港人方案，他们初时也有少许失望，但经过沟通了解之后，得悉方案整个庇护程序涉及台湾许多行政机关，部门内部的安排，以及跨部门的操作也要花时间沟通，了解台湾政府还需要一些时间做好内部协调工作。

林俊宏表示，台湾政府对香港抗争者仍然是非常友善，亦希望尽快完成公布方案，中共或会在月底强行通过恶法，亦对台湾政府构成一定压力，希望台湾政府可在港版国安法通过前公布方案，他认为台方有很大机会在月底前公布。

即将在台湾成立“台湾香港协会”协助港人的香港律师桑普指，“方案”能助到台求庇护的“手足”有较全面的生活医疗照顾外，认为内容需要为审批设定时限，以及驳回申请时不会遣返回中国，才能保障寻求政治庇护的港人的权益。

“方案”是根据台湾《港澳条例》第18条，向因安全自由受危害申请政治庇护的港人提供居留、安置、照顾的跨部会整合方案。政治庇护申请者身份获确认后，将由国安局、调查局等部门审核，防止被渗透，其间，求庇者将获安置及照顾等安排，包括提供基本生活、心理谘询、医疗保险等支持；获准居留后，有就学、就业、职业训练等辅导。

最新消息则指，“方案”除适用于政治庇护外，专案投资到台港人、专业高阶人才等也在照顾之列。财政部常务次长李庆华说，针对吸引香港高阶人才到台，目前只有初步盘点各种现行措施。她指，主责上述政策的是金管会，财政部会按各部会提出的具体方案，看哪些方面可以“支援”，提供租税优惠，这也是财政部首度松口，表示愿提供税惠。