李文亮妻子诞下男婴：老公你在天堂看到了吗？

6月12日，此前因感染新冠肺炎不幸去世的中国武汉市中心医院眼科医生李文亮的妻子付雪洁，在当地的一家医院顺产下一名男婴，母子平安。付雪洁随后在微信朋友圈发文称，“老公你在天堂看到了吗？你送给我最后的礼物今天出生了，我一定会好好爱护他们的。”

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作为此次新冠肺炎最早的“吹哨人”和“被训诫”8人之一，2月7日凌晨，武汉市中心医院官方微博发布消息，该院眼科医生李文亮经抢救无效去世。当时付雪洁已怀有身孕，悲痛之下她出现了低血压和出血等症状，不得不住院保胎，情况稳定后她回到了枣阳娘家养胎。综合消息显示，此次诞生的是李文亮夫妇第二个儿子。付雪洁随后向媒体表示，她于今天凌晨在武汉的一家医院顺产下一名男婴，6斤9两，母子平安。据悉，目前李文亮的母亲吕女士在武汉帮忙照顾儿媳。

付雪洁在接受荔枝新闻采访时指，丈夫李文亮是一个很负责的医生，工作中，“他每天早晨6点40分就出发上班，7点10分到医院，就是担心病人等他，早一些到单位就能早一点查完。”，生活里，他是最温柔的丈夫和父亲，只要妻子和孩子提出的所有需求，他都会尽力满足。而在丈夫去世后付雪洁终日以泪洗面，全家瞒着上幼儿园的孩子，谎称“爸爸出国了”。报导指，李文亮去世后，付雪洁将微信头像改为李文亮此前使用的蜡笔小新一家四口的微信头像，如果没有这场意外，她本应该和李文亮一起迎接新生命的到来。

据悉，李文亮感染新冠肺炎后，他的父母也受到了感染，但目前均已治愈，妻子并未感染，目前安好。2020年3月6日，国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局追授李文亮“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”称号 。 2020年4月2日，李文亮被评定为烈士 。4月20日，追授第24届“中国青年五四奖章”抗疫个人。