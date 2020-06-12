特朗普：应禁止警察使用“压颈”特殊情况才可施行

美国总统特朗普周五表示，希望在一般情况下，应禁止警察在执法时对疑犯使用“压颈”动作，但在某些情况下可能是必要的。而法国警方抗议被禁用“压颈”逮捕疑犯。联合国人权高专办指出，打击种族歧视和种族主义是人权理事会任务的一部分。

广告 继续浏览后续

法新社报道，特朗普周五接受福克斯采访时表示，“在个别情况下，例如警察要单独制服疑犯时，在使用“压颈”是可以理解的。美国黑人乔治·弗洛伊德遭警察压颈身亡引起全美示威抗议，特朗普说，“压颈”这种方式是无辜的，但示威者要求禁止警察使用这一动作，“普遍意义上是一件好事。”特朗普并表示会就此向各州政府提出很好的建议。

美国警察在执法时使用的“压颈”动作，虽可有效制服疑犯，但也有致死疑犯的风险。各界要求特朗普回应有关禁止警方采取“压颈”动作的呼吁。

美国明尼苏达州黑人乔治·弗洛伊德被一名白人警员用膝部压住颈部长达近9分钟，这名警察没有意识到弗洛伊德“喘不过气”的求救。而在2014年，另一位美国黑人青年加纳也是被警察压制在地窒息身亡。

特朗普周五在被问及抗议针对警察暴力活动时表示，希望看到一支富有同情心但又强大的警察部队”。 特朗普日前宣布，将签署行政命令，宣布全国警察部门执行减少使用武力的新措施。

另据报道，法国内政部长日前宣布，禁止警方逮捕疑犯时，使用“压颈”动作，引发警察抗议。 周五在巴黎凯旋门前，警方停泊十多辆警察以示抗议，也有警车及警员沿香榭丽舍游行，抗议当局无人关注针对警员的仇恨袭击及身体攻击。示威警察并在海报上写上“没有警察，没有和平”等标语。

另据联合国消息，联合国人权高专办周五举行的记者会上宣布，人权理事会主席收到了600个非政府组织签署的一封信，信中呼吁召开一次人权理事会特别会议，讨论美国黑人乔治·弗洛伊德遭警察压颈身亡后美国的局势。人权高专办表示，是否举行这样一次会议以及何时举行将由会员国决定。然而，人权高专办指出，打击种族歧视和种族主义是人权理事会任务的一部分。