粤港澳逐步放宽关口三地通用“健康码”将投入运作

随着武汉首发的新冠状病毒疫情在粤港澳三地逐渐减缓，为了方便人民相互的往来以及促进经济活动复甦，三地政府将推出相互承认的“健康码”。

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香港电台引述消息指，香港政府快将公布粤港澳三地互认健康码详情。据了解，香港获认可化验的机构暂时不多过10间，当中包括私家医院和私营化验所。衞生署已与他们的代表会面，讲述有关健康码电子平台的具体资料、如何上载测试结果到指定平台的技术操作。

消息透露，申请人会接受健康评估，然后留样本进行新型冠状病毒化验，认可机构会将化验结果，上载至有关平台，让有需要的部门查核，以确定能否豁免强制14日检疫。

报道引述消息指出，有关政策属粤港澳联防联控抗疫机制，涉及多个部门，当局倾向设立使用健康码的配额，并设立有效期。初步考虑获豁免的人士，包括商务及公务等，旅客方面未必在措施一开始实施时便立即包括在内。

根据香港01报道，有关三地互认的健康码，香港市民可在指定医疗机构接受核酸检测，获阴性证明后，可在七天有效期内免14日强制检疫，往返本港、澳门及广东省。

港府早前表示，考虑放宽广东省和澳门有必要往来人士的检疫措施，正考虑推出“港版健康码”，放宽粤港澳三地人员往来的检疫安排。最新消息指，粤港澳三地政府正就计划商讨，料短期内将作正式公布。据知，香港至少五间私家医院的检测结果将获承认，私院检测费用介乎1500至2270港元。

根据澳门濠江日报报道，现时合资格的居民或外雇所持“澳门健康码”为绿码且显示有效核酸结果入境，则可在“澳门健康码”生成或更新6小时内在关闸口岸入境时，免除人工卫生检疫检查。

澳门现时禁止所有非澳门本地居民入境澳门，中、港、台居民除外。若中、港、台居民曾在入境澳门前14天到过外国，不可入境；若中、港、台居民入境澳门前14天到过香港、台湾，入境后须到指定地点进行14天医学观察；若中、港、台居民入境澳门前14天未曾到过外国、香港、台湾，须持七天内病毒核酸测试阴性结果证明或采样证明入境。