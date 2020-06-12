罗马尼亚撤销中国建造核反应堆协议

在欧洲对来自中国投资愈来愈不信任的大背景下，罗马尼亚星期五宣布，撤销与中国广核集团签署的在罗马尼亚建设两座核反应堆的协议。

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按照罗马尼亚经济部要求，罗马尼亚国家核电公司星期五正式作出决定，撤销去年5月8日中罗双方签署的一项核电协议。根据这一协议，中国广核集团将于罗马尼亚国家核电公司合作，在切尔纳沃德核电厂建设三号和四号机组。

与中方解除合同后，罗马尼亚国家核电公司将重新对外招标，两座核反应堆预计投资金额60亿欧元。

2013年11月，中广核与罗马尼亚国家核电公司签订有关意向书，2015年11月签署谅解备忘录，去年正式签署协议，被视为中国向海外推销核电建设取得的重大进展，同时也是中罗两国友好关系的重要象征。

但是，一年来，情况发生了重大变化，一方面，中广核被美国列入黑名单，美方指责中广核寻求偷窃美方核技术，用于军事目的。这一决定禁止美方向中广核以及与之合作的企业出口设备；另一方面的原因是，根据法新社分析，欧盟对来自中国的投资也越来越不信任。

五月底，罗马尼亚经济部长波佩斯库表示：罗马尼亚与美国有战略合作伙伴关系，我们尊重我们的合作伙伴。因此，他要求罗马尼亚国家核电公司在北约组织内部以及欧盟成员国重新寻求合作，投资建设两座核反应堆。

罗马尼亚切尔纳沃德核电厂1号与2号机组分别投产于1996和2007年，占罗马尼亚供电量的17%。