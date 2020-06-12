美参议员提出「台湾防卫法」草案台湾外交部表达感谢

美国共和党籍联邦参议员霍利（Josh Hawley）美东时间11日提出「台湾防卫法（Taiwan Defense Act）」草案指出，中国大陆政府似乎在计划与发展能力，利用「既成事实（fait accompli）策略」迫使台湾接受统一，将台湾人民的安全与社会系统、经济系统都置于险境；美国须保持抵制中国大陆这项策略的能力。

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草案要求自明年起连续6年，美国国防部长必须在每年的4月底之前，向国会提交报告，说明国防部如何增进美国军队联合作战能力，组织联合行动，以对抗中国大陆政府想对台湾造成的既成事实策略。台湾外交部今天感谢美国国会议员采取各项友台作为，支持台美军事安全合作。

霍利在推特表示，这是为制止中国大陆的帝国主义，捍卫美国的切身利益与作为美国伙伴的台湾。

霍利表示，台湾为自由开放的印太地区要津，若中共夺取台湾控制权，将可统治印太地区，对美国的亚洲盟友、对美国人都会构成不可接受的威胁，绝不能容忍此事发生。

根据草案内容，国会意见认为，若中国大陆强迫统一台湾（特别是武统），美国维护自由开放印太地区的能力，将受到严重损害；这项能力的丧失，将使美国中产阶级与劳动阶级的脆弱程度大幅增加，遭受中国大陆经济胁迫的美国盟友及伙伴亦然。

国会意见认为，台湾命运与印太地区所有国家的命运相连，包括美国；依据台湾关系法，任何以和平以外的手段决定台湾未来的作法，都将受到美国严重关切，且自1997年起美国政府就持续落实这项承诺。

对于霍利提出这项「台湾防卫法」草案，台湾外交部发言人欧江安12日表示，美国国会长期透过立法等方式，就台美关系重要议题表达正面友好立场。外交部感谢美国国会议员采取各项友台作为，支持台美军事安全合作。

欧江安说，外交部将持续关注法案后续审议情形，并与美国国会友人及行政部门保持密切联系，进一步深化台美在各领域的友好伙伴关系。