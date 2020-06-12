美考虑限制资金流经香港市场应对国安法

美国财长姆钦星期四透过视像接受传媒访问时说，他正研究就中国在港强推“港版国安法”作出各种资本市场回应，包括限制资金流经香港的措施。根据路透社报道，姆钦总统特朗普的资本市场工作小组的成员之一，他考虑的建议，代表了这个工作小组对北京在港计划实施国安法一事的重点回应。

广告 继续浏览后续

报道指，该小组成员来自不同的金融管理部门，总统特朗普上周曾下令该个由财政部领导的小组，60天内就中国企业违反美国会计标准和披露规定的问题，建议措施保护美国投资者。

被问到财政部会否考虑限制资金流经香港市场，姆钦说：“我不想预先判断报告会建议哪些措施，但我们会提出各种建议。”

他说，工作小组会审议中国公司的会计问题，将提交全面报告，“在保护我们的资本市场及处理这种情况之间取得合理平衡”。

中国计划在港强推“港区国安法”，损害香港高度自治，促使特朗普启动撤销美国法例赋予香港特殊地位的程序。香港问题再加上隐瞒武汉肺炎疫情的争议，令中美1月签订首阶段贸易协议后，关系迅速陷于紧张。

姆钦说，尽管全球经济因武汉肺炎疫情急速恶化，他期望中国会履行首阶段中美贸易协议的条款，未来两年增购2000亿美元（1.56万亿港元）美国商品和服务。他说，美国将密切注视中国履行协议的情况。