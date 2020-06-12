美议员提出制裁汪洋和韩正

美国共和党议员提出一份关于美国国家安全战略的报告，报告中提议对损害人权的中共高官进行制裁，中共政治局常委韩正和汪洋赫然在列。

广告 继续浏览后续

这份名为『强化美国以及应对全球威胁』的安全报告，是由美国国会大约150名议员组成的“共和党研究委员会”提出的。报告第一部分涉及如何应对美国的头号威胁—中国共产党。

报告中提出制裁的中共高官基本与港澳事务以及与新疆、西藏人权有重大关联，根据这份报告列出的制裁图，制裁韩正和汪洋的基本依据是，韩正是中共直接主管香港事务的最高官员，而作为全国政协主席的汪洋，则主管中共中央统战部，而统战部与新疆维吾尔自治区以及西藏藏族自治区有垂直的领导关系。

根据美国之音报道，美国共和党议员的这份报告指出，“中共的宏伟战略‘中国梦’是要将国际体系转变为由中共领导的体系”，报告建议从五个方面反击中国，包括：抵制中国的工业间谍活动及盗窃知识产权行为；制止中国的虚假信息宣传运动；抵制中国的侵犯人权行为；应对中国的全球军事现代化；加强在印太地区的联盟。

报告指出习近平领导的威权政府不仅对中国国内，而且对世界各地的自由和人权都构成威胁，建议采取最严厉的制裁措施制裁践踏人权的中国官员，包括负责统战的全国政协主席汪洋和负责港澳事务的中共政治局常委、国务院副总理韩正。

报告提议制裁涉港事务的其他中共官员包括港澳办主任夏宝龙，中联办主任骆惠宁。报告还提议对新疆维吾尔族自治区党委书记陈全国、西藏自治区党委书记吴英杰，中共公安部长赵克志进行制裁。

制裁将依据美国『全球马格尼茨基人权问责法』。该法案授权美国总统对参与严重侵犯人权和重大腐败行为的个人和实体实施制裁，包括禁止入境、冻结并禁止官员在美国的财产交易。