香港反送中一周年 百人同唱荣光多人被捕

周五是香港“反送中”运动包围立法会一周年，香港网民发起晚上在多区举办相关展览及“同唱荣光”活动，警方在多区布防。包括议员许智峰在内，有多人被警方制伏及拘捕。在旺角深夜仍然有人聚集，警方出动进行驱散。

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《中央社》报道，周五晚上8时左右，数百人在铜锣湾一带高喊口号，并举起“反送中”标语，但很快遭大批防暴警察到场驱散，多人被制伏及被捕，被捕者中包括泛民主派立法会议员许智峰。区议员彭卓棋及李予信在社交平台表示在铜锣湾被捕。

差不多在同一时间，九龙旺角和新界沙田城市广场也各有百多人响应号召，举办展览及歌唱“反送中”歌曲“荣光归香港”。警方也在旺角和城市广场严密布防，在附近截查路人。

据香港电台报道，直至深夜，旺角仍然有人聚集，警方出动进行驱散，并在砵兰街截查超过100人。

另外，香港行政长官林郑月娥前一晚签署了经立法会通过的“国歌条例”，条例周五刊宪公布，即时生效。违反者最高可判刑3年。

香港泛民主派立法会议员一直阻挠“国歌法”条例通过，使条例延宕大半年，到上月才重启二读辩论，本月4日终获三读通过。

香港主权转移后，部分中国全国性法律被纳入基本法附件三，由港府公布实施或立法实施，其中包括中华人民共和国的“国旗法”和“国歌法”，其中“国旗法”早已立法实施。 近年来，随着香港“反中”情绪不断高涨，许多场合、尤其是国际足球赛事都有人在义勇军进行曲播放时发出嘘声，促使北京和港府加快“国歌条例”立法。