2020年版«中医药典»撤除穿山甲鳞片

全球遭盗猎最严重的哺乳动物穿山甲，被怀疑在新冠病毒传播人类过程里起着重要作用。最新版«中医药典»已将其除名。中国媒体表示，这是由于野生资源枯竭。

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据本台RFI法广在东亚地区法语记者Stéphane报道，蝎子ˎ 蜈蚣还有其它地里虫子要有麻烦了。它们可能会被用于替代具有活血功效的穿山甲。而穿山甲鳞片的消炎功效，猪蹄甲也具备，这是部分中国传统医学代表的提法。

把穿山甲从«中医药典»里除名的这一决定，是在中国国家林业和草原局宣布把穿山甲升为国家一级保护野生动物，与大熊猫和老虎并列几天后做出的。因为，在打算发起新的“穿山甲外交”之前，首先需要拯救这一动物。

尽管，穿山甲在2007年被禁止猎杀，2018年被禁止入境，但仍然存在各式各样的交易。尤其是晒干后的穿山甲鳞片，在磨成粉后用于治疗。传统上认为，这具有治疗风湿病 ˎ 皮肤病甚至催乳的功效，不过科学界对此表示质疑。

中国在2003年开展的一项正式调查显示，穿山甲的栖息地集中在长江以南11个省。其数量在二十年间从上百万只迅速降至6万4千只。2008年最后一次做调查时，又再度下降至不到4万9千只。

中国媒体还注意到，2020年最新版«中医药典»除名的药还有含蝙蝠粪的黄连羊肝丸。传统医学医把蝙蝠粪称之为“夜明砂”。

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