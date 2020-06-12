巴西圣保罗州与中国企业Sinovac Biotech协作，开始人体测试一种抗新冠病毒疫苗。这也是疫苗研发过程中临床试验的第三阶段，计划于下个月展开，将有9千名自愿者参与。

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本台RFI法广在巴西圣保罗法语记者马丁Martin今天2020年6月12日周五在报道中指出，这一由中国企业研发的疫苗名为Coronavac, 现已通过了临床试验的头两个阶段。不过，在进入商业化之前，还有一个决定性的阶段，以证明其对人体的有效性。

圣保罗州州长已经和这家中国企业签署了协议。圣保罗州不仅是巴西最富裕的一个州，也是遭遇疫情最严重的一个州。它将为此项目投资近1500万欧元。巴西知名的布坦坦研究所（Institut BUTANTAN）参与其中。在圣保罗，9千名自愿者将于临床试验的第三阶段范围内，从7月起注射这种疫苗。

巴西过去数周曾就当前疫情出现严重争议，由于总统极力缩小严重性，圣保罗州长如今寻求达成共识。他表示：“病毒的政治化无助于挽救生命，即无助于巴西，也无助于世界其它地方。我们想要解决办法，这就是我们所寻求的。”圣保罗州州长认为，如果成功，中国疫苗可能将在今年下半年投入生产，包括在巴西。

本台RFI法广法文报道引述巴西卫生部消息指出，至周四，本次疫情在巴西造成的死亡人数已超过4万，确诊人数80万。尽管疫情发展迅猛，里约和圣保罗的商业中心都已重新开门迎客。

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