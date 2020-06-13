北京疫情再起 新发地市场关闭 丰台区启动战时机制

中国国家卫生健康委员会官网通报，周五（6月12号）新增2019冠状病毒疾病确诊病例11例，其中境外移入5例，本土病例6例均在首都北京市。疑似疫情爆发中心新发地蔬果批发市场已被关闭，进行全面的卫生整治和环境消杀。上万名市场人员均将接受核酸检测。市场周围 11个小区也实施封闭管理措施，学校停课。官方称，有关溯源工作还在进一步调查中。

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北京此前已连续56天未新增2019冠状病毒疾病本土确诊病例，但从11日爆出新冠肺炎本土确诊病例后，疫情持续扩散。官方通报称，经流行病学调查，新增本土病例均有丰台区新发地农产品批发市场活动史，通过采集确诊病例相关的外环境标本，有核酸检测阳性报告。经初步判断这些病例可能接触了市场中污染的环境、或接触到了被感染的人员而传染发病，后续不排除出现续发病例的可能。报道称，经对北京1940名市场从业人员进行核酸检测，在新发地市场采集的517件样品中，有45人咽拭子呈阳性，另在海淀区一农贸市场中发现1例阳性，是新发地确诊病例的密切接触者。上述46人目前无临床症状，已纳入严密管理和观察中。

新发地所在的丰台区也紧急制定社区防控指引，丰台区启动战时机制，成立现场指挥部。对市场周边11个小区实施封闭管理措施，落实24小时专人值守。市场周边3所小学、6所幼儿园已返校的班级立即停课，未返校的班级暂缓复课。京开高速出京方向新发地出口采取临时交通管理措施。除此以外，市场周边多条道路已经采取了临时封路措施。

新发地是北京最大的农产批发市场，光是蔬果供应量就占全市9成，交易规模号称亚洲最大。新发地传出疫情后，舆论纷纷联想到武汉市首度爆发疫情的华南海鲜市场。据报道，北京市场监管局周五晚间已展开食品安全大检查，除了新发地，还有京深海鲜市场等多间批发市场暂时关闭进行排查与全面消毒。

另据报道，6月12日0时至24时，辽宁省新增无症状感染者2例，均为北京市12日报告的确诊病例密切接触者。