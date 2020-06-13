北京进入非常时期 传染路径扑簌迷离

2020年6月12日，北京，人们在京申海鲜市场内带着口罩，该市场在发现新的冠状病毒感染后已经关闭营业。

已经连续两个月零确诊的北京，11日宣布发现第一例确诊以来，至12日，累计确诊七例，检测呈阳性45例，与中国推动复工以来大多出现的”输入性“病例不同，七例新冠肺炎完全是本土病例，除一位有“出京史”，其余患者既未迈出北京一步，也“无境外人员、湖北人员接触史”。有关三文鱼传染病毒的说法甚嚣尘上，北京市委书记蔡奇则宣布“北京进入非常时期”。

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新发地与华南海鲜市场

七例都与北京新发地蔬菜肉类市场有关系。11日发现的第一例显示，该患者曾到新发地菜市场采购海鲜和肉；12日新增六例病例，全部有新发地批发市场活动史，其中三位是这一市场的工作人员，第四位曾经去新发地市场采购，另外几位是离这座批发市场几公里的中国肉类食品研究中心员工，其中一位上周去过新发地市场。

北京聚集性新增新冠肺炎病例再次将关注点焦点拉到海鲜市场。诡异的是，新发地市场出现的情形有点类似武汉最初爆发疫情时期的华南海鲜市场的情形，湖北当局曾经把有无接触过华南海鲜市场史作为确诊的重要条件之一。武汉疫情初发时，曾在砧板、手套，门顶检测出新冠病毒，后来一些研究指出，华南海鲜市场并不是新冠病毒来源地。

新发地菜市场是北京市最大的菜蔬肉类批发市场之一，人流量非常大，中国国家卫健委高级别专家李兰娟建议对近一个月出入市场的所有人员进行检测。

三文鱼恐慌

现在已知在这座市场切割三文鱼的砧板上检测到新冠病毒，随即就有怀疑国外进口的三文鱼是传染源的说法，但是香港大学病毒学专家、医学教授金冬雁对『中国新闻周刊』表示，海鲜不太可能作为一种传染源，因为鱼类作为低等生物，鱼类病毒传染给人的情况几乎没有发生过，而且现在没有证据表明冠状病毒能够在鱼身上复制，因此三文鱼本身作为病毒载体的可能性非常小。

新京报记者咨询了几位北京专家，均认为鱼虾本身带毒的可能性不大，原因或许出在冷链环节、环境污染。还有专家介绍，目前还没有水产携带病毒传播给人的案例，有可能是携带者将病毒传播到了水产食品上，如在宰杀时污染了三文鱼。

无论如何，三文鱼引发的恐慌已经发生，北京市下令对全市所有农贸批发市场、大型超市排查，周五周六交际之间，沃尔玛，家乐福干脆统统把三文鱼下架。

李兰娟对中国健康时报表示，现在还不知道到底是市场里的食品是传染源，还是经过市场的人是传染源。她认为，只要把所有的感染源都找到了，就不会有疫情大爆发。

感染路径

北京这次发生的市场聚集性感染很奇怪，专家们排除了三文鱼传染病毒的可能性，有的专家认为中国的海鲜市场环境复杂，市场往往同时销售鸡鸭牛羊等其他动物，很难说是水产还是别的因素导致感染，金冬雁也表示，现在发生在北京新发地市场的传染，很可能是人传人，只是还未找到来源。但如果真的还存在从动物向人的传染，那就非常危险了，应该高度警惕。

但她认为，既然在案板上找到了病毒，而且与疫情这么近，就有条件把传染源搞清楚，中国病毒学专家程功则对『中国新闻』表示，“真正的中间宿主是什么，这是个最大的问题，如果找不到中间宿主，以后会有源源不断的新冠病毒向人类输入”。金冬雁认为，北京市这次在新发地的疫情就是个非常好的现场，到底是什么动物携带和传播了病毒，好好研究一下，说不定就能抓住某些线索，找到真正的传染源。

防疫过度？

北京市委书记蔡奇周六宣布“北京进入非常时期!”，而且要”痛定思痛，深刻吸取教训，时刻绷紧疫情防控这根弦“。难道这根弦绷得还不够紧吗？除武汉之外，中国封锁最严密保护程度最高的当属北京，现在出现的这一波本土感染，是一件更诡异的事，但是立即宣布进入非常时期，实施“战时管制”，十分有必要吗？

当局已要求5月30日以来与新发地蔬菜肉类批发市场有密切接触者都要核酸检测。截至当地时间13日晚间，北京市已有三个区，四个街乡列为风险地区，分别是，西城区月坛街道，丰台区西罗园街道，花乡地区，房山区长阳镇等。新发地市场周边9所学校立即听课，11座小区封闭管理。

有分析指出，如此重视，除了武汉疫情引发的后怕效应外，显然和北京的特殊地位有关。蔡奇13日主持召开的这一防疫会议，开门见山就说：”认真贯彻习近平总书记重要指示精神“，如果这不是一句套话的话，那么习近平对这位掌管首都的亲信肯定下了具体指示？

原定6月15日小学低年级返校复课暂停复课，学校开学看来越来越渺茫了，受疫情严重冲击封闭几个月的电影院等娱乐场所决定“暂不开放”，中国国家大剧院13日期暂停开放参观，预订参观订单取消；雍和宫也是自13日起继续实行“双暂停”，即暂停开放宗教活动场所，暂停一切集体宗教活动，已预约购票的自行网上退票。

新发地市场自然无限期休市，新发地市场周边多条道路封路。

北京市的做法如此严厉，有人质疑是否有点防疫过度？