法国舆论评中国的战狼外交

法国国际媒体集团所属的法国24小时电视台的时事大辩论节目聚焦中美冷战，法国汉学家侯芷明女士与法国十字架报亚洲负责人马洛维奇先生就中国的战狼外交发表评论，认为他们的言行大大损害了中国的形象，候芷明女士更是认为倘若中国主席习近平是一位有涵养的领导人，中国的外交官或许也不会如此放肆。

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Marc Perelman ：侯芷明女士，我们最近在国际外交舞台看到一些十分罕见的现象：

被称为是“战狼”的中国外交官言辞激烈 这是习近平外交的特点吗？

侯芷明：确实是，外交从传统上来说其目的是保持对话，也就是说应该尽可能不要侮辱。自从新冠疫情爆发以来外交口水战交战激烈，应该说当美国以及别的国家谴责中国政府让病毒传播出国界时，无论如何他们的话并不是没有道理，病毒确实来自中国，中国政府花了很长的时间才遏制了病毒的扩散，所以我认为中国政府对此负有一定的责任。随后北京试图挽回局势，宣传自己如何控制了病毒的扩散，并且向其他国家运输口罩等医疗物资，而与此同时闭口不谈法国与欧洲也曾经向中国运输医疗物资。从三月底四月初开始 中国驻各国的外交官，开始发表一些对他们的所在国带有攻击性的言论，言辞颇为粗劣使气氛骤然紧张，法国外长不得不为此召见中国大使卢沙野，使我感到震惊的是卢沙野作为大使显然是遵旨办事，他的言行一定是首先获得了中国外交部的首肯，他才可以十分伤害法国人感情地谴责法国人将他们的长者抛弃在养老院，任由他们病死与饿死。类似的言论我认为实在是太过分，而且其他的中国大使也发表了同样类似的言论，无论是在亚洲还是在非洲美洲，也许在美国还好一点。这一切其实同中国政府的整体目标是一致的，这一目标今天已近路人皆知了，如果不是要统治世界的话，至少要将他们的世界观强加于他国。这是十分令人担忧的！不幸的是有人会捍卫他们的立场，认为独裁体制或许比民主体制更加高效率，但是我个人认为如果习近平本人是一个有教养的人的话，中国的外交官就不会使用如此低俗的言辞。

Marc Perelman ：马拉维奇先生，对您来说也很惊奇吗？因为我们一般会认为中国外交官比较矜持,然而今天他们却针锋相对寸口不让。

马拉维奇： 确实，从内容与形式上中国外交官的行为都十分令人惊讶！所谓战狼指的主要是北京外交部的三位发言人以及中国驻各国的大使，他们当然只不过是遵旨办事，习近平不断要求他们应该要对外讲好中国故事，应该抢占话语权，其实从2017年就开始了，新冠疫情自然更加加剧了这一倾向，因为中国被谴责隐瞒疫情的真相，无论是在病毒的来源上还是在它的传播特征上。中国又试图迅速改写历史，声称病毒来源于美国，这是外交战的一大重要的导火线，中国谴责美国士兵去年十月将病毒带到武汉。令人惊讶的是中共大外宣的力度以及口气宣传的内容往往是谎言连篇 无法自圆其说，其实归根结底 中国政府可能没有意识到，这对北京的形象是有害无益。这些外交官一天到晚在推特上撒谎，对 习近平要求他们在推特上开账户，而推特在中国是被禁止的，他们使用西方的社交平台与西方人较量，但又禁止本国人发表他们的言论。所以从整体来说中国在国家舞台的形象大大遭受损害，习近平面对的棘手难题是如何改善自己的形象，仅仅依靠口罩外交可能于事无补，因为新冠疫情暴露了中国体制的深层问题，隐瞒疫情彰显体制缺乏透明，而且北京与世界卫生组织之间的暧昧关系导致疫情未能及时公开，使各国错失了应对疫情的时机。