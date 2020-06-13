法英民众示威反种族歧视及警察暴力

周六法国各地成千上万民众再次举行示威，反对种族主义和警察暴力。受到首都巴黎，示威演变为冲突，警方施放催泪瓦斯。而在伦的示威也演变成冲突，20多警察受伤。英国首相约翰逊发文谴责暴力。

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据警方称，巴黎15000人聚集在共和国广场，要求为2016年在警署身亡的24岁黑人男子特拉奥争取公义。在示威进行3小时后，示威者与警方发生冲突，警方施放催泪弹驱散人群。

24岁的特拉奥2016年被警方拘留后死亡。特拉奥的家人指，特拉奥当时被3名警员压住导致窒息。当局则称，特拉奥的死因未明。集会中，特拉奥的姐姐向人群发表讲话，她谴责警察暴力，社会及司法不公，呼吁重审逮捕特拉奥的警察。

示威者并高呼“没有公议，没有和平”等口号。示威主办方要求游行到歌剧院，但遭到警方拒绝。

而在波尔多，里昂和南特等城市，周六也爆发反种族歧视集会示威。里昂2000多人参加集会，数十名示威者与警方冲突。警方使用水车及催泪瓦斯驱散人群。

另外英国多个城市周六也举行反种族歧视的集会示威。在伦敦特拉法加广场的示威中，一批反种族歧视民众与一批右翼激进分子冲突，警方将两批人分隔，有人投掷烟雾弹等，警方施放催泪烟驱散人群，数十人被捕，27名警察受伤。

英国首相约翰逊在社交网站推特上发文，对反种族主义者与极右分子以及和警方的冲突予以谴责。约翰逊称，集会被暴力破坏，他表示种族主义暴行在英国没有出路，所有袭击警察的人将受法律制裁。