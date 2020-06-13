浙江温岭槽罐车爆炸至少14人死亡死亡 公安部派工作组调查

法新社报道，浙江温岭市液化气槽罐车的爆炸事故造成的死亡人数升至14人，168人受伤在医院救治。公安部派出工作组赴现场调查。

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据中国公安部交通管理局周六晚间发布通报称，这辆液化天然气槽罐车行驶至G15沉海高速公路往温州方向，在温岭西出口互通匝道中段发生爆炸，炸飞的槽罐车砸塌路侧的一间厂房并发生二次爆炸。

中国媒报导引述目击者称，槽罐车当时在下交流道的闸道上，但不知为何未顺着弯道行驶，而是直接冲出闸道、随即引发爆炸。而高速公路与闸道边均是农户，造成伤亡惨重。

事发在周六下午4时许，槽罐车原本运载液化气由宁波前往温州瑞安，在沉海高速公路浙江台州段发生猛烈爆炸，炸飞的槽罐车导致路旁一间厂房发生二次爆炸，附近多架汽车着火，爆炸威力巨大，周边多栋民房及厂房倒塌，有怀疑是汽车的物体被炸至弹飞。大批救援人员到场，在瓦砾下搜救伤者，先后送往6间医院治理。

《中央社》报道，从微博网友发出的现场照片可看见，爆炸点附近一整排房屋严重受损，迎爆炸震波面的门窗玻璃全部破碎、几乎成为空壳；当时人在良山村的卢女士表示，高速公路建在良山村中间，村子受影响较严重，“应该一半都被炸了”。

据网传影片可见，爆炸当时槽罐车被炸直冲上天，并飞越过村裡整排房屋；另一影片画面则有槽罐车车架与槽罐扭曲变形、坠落在地面并砸坏工厂的情况，还有村民遭玻璃划伤流血照片。

红星新闻引述一位现场民众回忆说，当时距爆炸点大概1公里远，“听见爆炸声后，大约5分钟就看到消防车、救护车赶过来。后面好像还炸了两次，脑袋被震得嗡嗡的！”

另据温岭市民发布的多则影片显示，现场出现火警，还有数辆小轿车起火燃烧。

中国媒体报道，公安部高度重视事件，并派出工作组赶赴现场，并要求当地公安机关全力配合做好应急处置和伤者救治。