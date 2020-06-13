蔡霞教授换人说有回响 日本学者认为更换领导人是给中国一个机会

前中共中央党校教授蔡霞曾经在一个座谈会上不点名地表示，换人，中国才有希望。东京大学教授松田康博12日也表示：中国目前诸事不顺，更换中国领导人是给国家一个机会。

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蔡霞的这一讲话六月初以来在社交网络广泛传播，为什么要更换中国领导人，在蔡霞看来，从习近平修宪取消国家主席任期制以来，中共实际上已经是一具政治僵尸了。“一个人、一个主要领导可以凭着他掌握了刀把子，枪杆子，然后又捏住了体制本身所造成的官员贪腐。党内已经没有任何人权和法治保障党员干部的权利。” “9000万党员成了他的奴隶和个人使用的工具。”一个人“活活的把一个党，一个国家给弄死掉了。”

一个曾经是培养中共高级干部的中央党校的教授如此分析，自然对中共内部的运行机制有深刻地了解，参透了其中三味。在她看来，中共已走到穷途末路，但几千万党员被裹挟着往前走，如果不换人，这个国家几年内“将遭逢乱世”，“自由落体”，出现非常悲剧性的局面。

蔡霞讲话中提到党内高层应为了拯救国家起身做出一个决议请习近平退休，“请这个人下去，体面地退居二线，去养老，不要再干预，我们党才有可能调头。如果说这个人不下去，我们党没有机会”。

东京大学教授松田康博的看法似乎不谋而合：习近平文革式的做法不符合实际，中共内部会有不同看法和声音是很自然的，党内有人认为习近平可以一步一步退休。

自由亚洲6月12日刊出曾在北京、上海、台湾、香港等地居住，去年还在北京进行了半年学术研究的这位日本中国通，东京大学教授的专访。从中美贸易战，到新冠疫情，再到港版安全法，甚至最近广泛议论的“习李之争”，松田康博侃侃而谈。

松田康博在专访中表示，“中国当前诸事不顺，换一下领导班子怎么样？”。他举出中美为新冠病毒起源争执不断的例子，他问道：新冠疫情结束后，习近平能访问美国吗？对美外交，中美关系会变好嘛？这些都很难想象。

这位教授的表述要平和地多，更像观察家在远远地分析：“如果一个领导人一直做，而且跟很多国家的关系都搞得很不好，还不换人，那中国的外交以后怎么办？战狼外交要持续十年二十年吗？所以，其实领导人的更换是给国家一个契机一个机会”。

关于习李之争是否能因此引发政治上的危机，他是这样分析：“华语世界里面太多人很讨厌习近平，所以太多人希望习李之间有矛盾，所以可能是用放大镜来看也说不定。”他认为习李之争有可能变成权力斗争，但习近平已经度过二三月的危机，把内部对他的不满疏导成对美国的反感。

习近平中共20大能否顺利连任，松田康博分析，中国国家主席的任期制虽然取消了，但并不意味着习近平就一定要继续做下去，“中国宪法不是这么写的”，这只是制度上的变更。

在对习近平应该让位的问题上，中国学者和日本学者的看法似异曲同工。中国学者的看法更尖锐，犀利，日本学者的表述更委婉，温和。

中国内部呼吁习近平让位的声音自新冠疫情爆发以来正以各种不同方式表现出来，宪法学者许志永二月初就直接呼吁习近平让位，他后来被囚禁起来；清华大学教授许章润5月21日撰文『世界文明大洋上的中国孤岛』指出“全球厌华效应第次发酵”中国再度“空前孤立于世界体系”，“民生国运乃双双危殆”，而中国外交部“专事交恶、进退失据、毫无章法、成事不足败事有余”，最后干脆呐喊：“够了，这嗜血的红朝政治、贪得无厌的党国体制；够了，这七年来的荒唐错乱、一步步的倒行逆施”，矛头直指习近平。