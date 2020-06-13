阿斯利康制药集团有望年底起向欧洲国家供应新冠病毒疫苗

法新社消息，欧盟周六与阿斯利康制药集团达成意向协议，阿斯利康保证会向欧洲国家提供3亿剂新冠病毒疫苗。该药厂将提供多达4亿剂由牛津大学研发的疫苗，会在今年年底开始交付使用。

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法新社报道，这项协议是由德法意大利及荷兰组成的疫苗联盟与阿斯利康集团签署的首份合约。阿斯利康是1999年由瑞典阿斯特拉和英国Zeneca合并成立的集团。该疫苗是与牛津大学合作开发的,其实验阶段已经进入高级阶段,预计将于今年秋季结束。

阿斯利康集团并承诺，一旦制成针对2019冠状病毒的疫苗，它将向欧盟所有成员国以及其他国家提供。阿斯利康在一份声明中说，新冠病毒疫苗可能达到4亿剂。

阿斯利康的行政总裁索里奥表示，阿斯利康的欧洲供应链即将开始生产，希望能快速而广泛提供疫苗。

法国政府方面表示，该实验室承诺将在欧洲建立本地化供应链。而据德国政府消息人士告诉法新社，疫苗开发有望在今年年底前完成。疫苗联盟会向所有欧盟成员国提供疫苗。

在周五的欧盟卫生部长会议上，疫苗联盟同意和欧盟委员会的活动合并，为欧盟准备足够数量的新冠病毒疫苗，满足成员国的需求。