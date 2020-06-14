北京新发地市场染疫休市 超市出现“集体抢菜”河北紧急增供蔬果

北京市新冠病毒疫情突然升高，被认为是疫源地的新发地农产品批发市场被迫关闭，严重冲击物资供给，有网友在微博分享一段“集体抢菜”的场面，画面显示超市内物资几乎全被搬光，门口大排长龙。而紧邻北京的河北省启动应对机制，各地向北京增加蔬果供应。

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据台湾三立新闻报道，中国官方调查称，疫情的复发与北京新发地批发市场等六间物资集散地有关，紧急下令关闭并调查，但由于该市场每日供给量大，宣布关闭之后无疑是冲击了北京农产物资供应，引发恐慌与抢购潮。

消息引述网友就在微博分享的相关画面。画面中，大量人潮淹没超市周边，许多民众都推着购物车在外等待，排队人龙几乎看不到头。卖场内，各项青果几乎全被扫光。拍下该现象的网友感叹，“既然超市都被扫空，只能利用网络来囤菜了”，同时直呼“太可怕了”。

据了解，为了舒缓民众抢购潮，北京市政府已召开会议，研拟从其他省分配送蔬果的可能，同时也告诫市民“资源充足”，希望民众不要争抢。

另据《中央社》报道，北京新发地农产批发市场被迫关闭后，紧邻北京的河北省启动应对机制，各地向北京增加蔬果供应，光是周日一天就增加300吨的供应量。

消息援引《北京日报》客户端报导，京津冀农产品行业联盟周日将300吨来自河北的蔬菜输往北京，缓解北京农产品市场“因突发疫情导致的燃眉之急”。

报导形容，河北省多个地方目前已启动应对机制，在原有基础上加强对北京市场的供应，“保障首都菜篮子”，让首都居民吃上“新鲜菜、安全菜、放心菜”。 有河北省第一农业大县之称的定州市官员表示，全市60多个蔬果冷藏库已全部启动，每天可向北京市场供应菜、蛋、肉类达3万吨。官员说，定州平时就囤了很多新鲜蔬菜，“完全有能力持续供应北京市场，一个月没有问题”。