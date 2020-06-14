北京疑病毒来自欧洲 中国十省市不许市民进京

中国周日宣布新增新冠病毒确诊病例57例，这是四月以来的最高纪录，其中36例出自北京，全部与北京最大的蔬菜肉类市场新发地有关。星期日，北京大批居民排队接受测试，中国国家卫健委强调北京疫情十分严峻，中国政府要求严查源头，北京官方称，此一波疫情的病毒来自欧洲方向。

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病毒来自欧洲方向？

自11日北京最大蔬菜市场新发地爆发一例新冠病例后，12日增至7例，至13日，已确诊36例，全部与供应北京是80%农产品的新发地有关。北京市周日要求所有与新发地市场密切接触者14日之内不得到岗上班，北京11个小区全封闭式管理。当局要求全市所有去过新发地市场的人道宣武体育场排查，结果连日来等候检测到排起长队，人流不断。

北京实行战时状态，在一片紧张气氛中，中国国务院周日专门开会，要求严查源头坚决遏制蔓延。北京市委书记蔡奇周六已宣布北京进入“非常时期”。

那么，病毒究竟源自哪里？北京市疾控中心专家杨鹏14日对媒体称，“通过全基因组测序发现，病毒是从欧洲方向来的”。初步判定与输入性有关，但病毒到底怎么来的，还无法确定。有可能是污染的海产品或肉类，或者进入市场的人通过分泌物进行传播。

中国疾控中心首席科学家曾光周日亦表示，病毒株“不像是中国国内流行的类型”。

『中央纪委国家监委网站』刊出的另一位中国疾控中心专家吴尊友的分析称：“正常自然界的鱼身体内是不会带冠状病毒的。但是鱼被捕捞之后，由于处理的工人感染了新冠病毒，可能导致鱼的表面被污染，而污染的海产品被运到中国，中国工人处理过程中受到了感染，进而导致人与人的进一步传播。当然这也只是一种推测，需要流行病学调查进一步证实。”

十省市警告市民不要进京

北京新出现的这一波新冠病毒感染已扩散至辽宁省，辽宁省卫健委通报，该省12日新增无症状感染者二例，全是北京12日报告的确诊病例的的密切接触者。截至13日24点，辽宁省累计报告确诊病例151例，死亡2例，出院147例，还有241人正在接受医学调查。

中国目前至少十省市警告市民不要前往北京，包括哈尔滨、大连、沈阳等城市已发出通知，并要求近期去过北京的人向地方当局报告，一些在社交网络传播的视频显示，一些小区居委会通过高音喇叭巡回广播：“最近两周去过北京的市民，请到街道居委会报道……”

三文鱼躺枪

从新发地市场出售三文鱼的砧板检测出新冠病毒之后，三文鱼引发的恐慌从该市场扩及北京超市及各个餐馆。国际连锁店沃尔玛、家乐福第一时间已经把正在出售的三文鱼全部下架，北京一些餐馆已从菜单上取消了与三文鱼有关的菜肴。

中疾控专家吴尊友在『中央纪委国家监委网站』的访谈中则认为新发地批发市场里被新冠病毒污染的海产品或肉类是源头的可能性更大。“批发市场很多海产品、牛羊肉等都不是北京本地产的，而是外地输入的，包括海外进口。目前全球每天有十几万新增新冠病例，新冠病毒感染者在处理海产品或牛羊肉等时可能会造成污染。”但他认为：“不能因为在切割进口三文鱼的案板中检测到了新冠病毒，就下结论说三文鱼就是传染源。”

但另外的专家对鱼类会传染新冠病毒持明确否定态度，『财新网』13日报道指出，多位病毒学家表示，三文鱼案板上检出新冠病毒阳性样本不能证明三文鱼本身可以感染并携带新冠病毒，更可能是食物表面或案板受到病毒污染。目前没有任何科学证据证明三文鱼可以感染并传播新冠病毒，而新冠病毒通过食物污染进行传播的可能性也微乎其微。

香港大学病毒学专家、医学教授金冬雁对『中国新闻周刊』表示，海鲜不太可能作为一种传染源，因为鱼类作为低等生物，鱼类病毒传染给人的情况几乎没有发生过，而且现在没有证据表明冠状病毒能够在鱼身上复制，因此三文鱼本身作为病毒载体的可能性非常小。

北京担心新一波疫情 欧洲开放边境

中国是新冠病毒疫情的首发地，但几月来，疫情基本控制，新冠疫情一度肆虐的欧洲目前正在大幅度解禁，欧盟内部，法国、德国，比利时，希腊，奥地利周一起与欧盟所有成员国恢复自由流动，取消边境。法国还准备7月1日起向所有疫情得到控制的国家开放边境。

欧盟疫情形势大大缓解并不意味着新冠病毒消失，法国、意大利等国虽然死亡人数大减，至今每日仍有一日三四十人死亡的报告，6月3日已解封的意大利，近日在罗马又发现新的病灶。但欧盟多数国家顺应民情，对待疫情的态度已经大变，既要抗疫防疫，有病治病，又要恢复工作，宽松生活，七八月传统的假期将不受影响，欧盟委员会已提出从7月15日起开放欧盟外部边境的建议。

新冠病毒目前已在全球至少造成427000人死亡，累计感染770万人，210个国家出现疫情。