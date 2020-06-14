柳暗花明 杨洁篪与蓬佩奥要密谈？

蓬佩奥可以说是北京的眼中钉，或者说是北京“最痛恨”的人，中国官媒甚至使用“人类公敌”来形容这位美国国务卿，现在忽然传出北京要跟他谈了，谈什么？

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蓬佩奥对北京在新冠病毒来源、新疆西藏问题，南中国海，台湾问题，香港危机一系列问题上单弓单刀，直言不讳，批评十分尖锐。而且，蓬佩奥在近来的表述中渐渐以“中共”来指称北京当局，并有意把中国人民与掌握权柄的“中共”明显区分，这一点也让北京很痛恨，称其散播“政治病毒”，北京已经到了用极端的词语形容蓬佩奥都不解恨的地步，在这种情况下，传出中美外交高层夏威夷会谈的消息。

美国媒体以及『南华早报』周六报道，美国与中国的外交官正在加紧筹划近期在美国夏威夷举行会晤，做什么？据指讨论缓和日益紧张的双边关系。中方带队的是中国政治局委员兼国务委员杨洁篪，美国的负责人是蓬佩奥国务卿，什么时候去，美国媒体『政客』周六报道，蓬佩奥准备前往夏威夷会见中国官员。给人的感觉箭在弦上。

中美关系跌至最低点，这几乎是所有观察家的结论，特朗普总统不久前被记者问到是否想与习近平对话时，特朗普直截了当地表示不想，这是很罕见的。两人最后两次通话一次是2月7日，一次是3月27日，以后就没有了。

中美关系因贸易战一路走低，到爆发新冠疫情，围绕病毒源头爆发激烈争议，美国直指中国隐瞒早期疫情，延误世界抗疫时机，两国关系急剧恶化，香港危机，尤其北京催生港版国安法更是雪上加霜，两国军队在台湾海峡和南中国海的对峙也越来越明显。

特朗普已经表示，北京若强行在香港推出港版国安法，美国将对中国政府及相关官员施之以严厉惩罚，威胁与中国完全脱钩。上周，美国共和党议员已经提出一个报告，要求制裁包括中共中央常委汪洋、韩正在内的主管统战和主观港澳事务的最高官员。而北京方面通过外交部发言人以及官媒，也表示绝不会让步，推出港版国安法势在必行了。

这种情况下，怎么忽然传出中美要谈，要缓和局势，谁更想谈？谁主动提出的建议？到底能谈成什么？或者谈不成什么也不至于砸锅，让僵硬的局面稍稍缓和一些？

一些分析指出，就以轻重缓急的顺序来推，目前显然最紧急的是港版国安法，北京急着要在香港推出，而美国已经言明，一旦推出，美国将会进行严厉的制裁。香港『明报』亦分析，杨洁篪这次与蓬佩奥的密会可能与香港有关。据指出，蓬佩奥与杨洁篪的管道一直通着，今年两人分别与1月29日，3月16日，4月15日通过话，中美贸易战打得不可开交的时候，杨洁篪也曾与去年 8月13日与12月7日与蓬佩奥举行“闭门会议”。

美方对以上中美引起严重争执的几大问题的态度都极其鲜明，也从来不拒绝向中方当面说明，但是中方根本听不进去。尤其对港版国安法问题，美国表述得再清楚不过了，再三希望中国悬崖勒马，同时准备了一系列制裁措施，从前两日公布的美国共和党议员的那份报告看，美国对中共高官的制裁程度可以到很严重的地步，可以直指中共常委，可以根据马法，冻结中共官员、亲信的海外资产。还有来自香港的分析指，美方的制裁可能包括中止香港银行系统的美元交易，如果这样，等于断了北京引进外资的重要途径。美国其实已经是打着灯笼说亮话了。

因此，分析认为中方主动提出与美国谈的可能性最大。谈的核心议题就是港版国安法，但是，中方要谈，底线是什么？做好了在港版国安法让步的准备了吗？看不出来。指望北京收回港版国安法，似乎也不可能，北京已经走到这一地步，退就会被指示弱。

那么，还有什么好谈的？有人指出，中方可能拿出贸易战谈判时使用的一贯手法，提出大幅购买美国货物，比如中方最近仍在大量购买美国大豆似乎就是在朝这个方向走，今年是特朗普的大选之年，美国的几个农业州是特朗普的票仓，中方大手笔购买，至少许诺大手笔购买，像以往每次一样，特朗普自然是喜欢的，从而软化美国的立场，减轻或者减缓美国的制裁措施？外交辞令就叫“为两国紧张关系降温”，美国会接受吗？

这一场远离美国本土，在夏威夷的谈判，有这么多的悖论，更像是一场赌博。还未谈，消息已经散播出来，能不能成行，等着瞧吧。